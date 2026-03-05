Србија упозорила грађане да само у случају крајње потребе путују у Хрватску

Аутор:АТВ
Министарство спољних послова Републике Србије објавило је у сриједу ажуриране препоруке за путовања, у којима су све земље свијета разврстане у четири категорије, од зелене до црвене, у складу са процјеном безбједносних ризика.
У црвену категорију сврстане су 23 државе на Блиском истоку, у Азији и Африци, у које се грађанима Србије из безбједносних разлога не препоручује путовање.
У наранџастој категорији налази се 28 земаља за које важи препорука "путовање само у случају крајње потребе", а на том списку једина европска држава је Хрватска.
Жута категорија обухвата земље за које се савјетује "путовање уз додатне мјере опреза", а међу њима је из Европе једино Албанија, саопштило је Министарство.
Све остале државе свијета сврстане су у зелену категорију, што значи да се у њих може путовати уз уобичајен опрез, пише Дневник.хр.
