Logo
Large banner

Србија упозорила грађане да само у случају крајње потребе путују у Хрватску

Аутор:

АТВ

05.03.2026

09:43

Коментари:

0
Србија упозорила грађане да само у случају крајње потребе путују у Хрватску

Министарство спољних послова Републике Србије објавило је у сриједу ажуриране препоруке за путовања, у којима су све земље свијета разврстане у четири категорије, од зелене до црвене, у складу са процјеном безбједносних ризика.

У црвену категорију сврстане су 23 државе на Блиском истоку, у Азији и Африци, у које се грађанима Србије из безбједносних разлога не препоручује путовање.

Чесма

Бања Лука

Ови дијелови Бањалуке данас остају без воде

У наранџастој категорији налази се 28 земаља за које важи препорука "путовање само у случају крајње потребе", а на том списку једина европска држава је Хрватска.

Жута категорија обухвата земље за које се савјетује "путовање уз додатне мјере опреза", а међу њима је из Европе једино Албанија, саопштило је Министарство.

Benzin, gorivo, dizel, benzinska pumpa

Република Српска

Инспекција контролише цијене горива у Српској

Све остале државе свијета сврстане су у зелену категорију, што значи да се у њих може путовати уз уобичајен опрез, пише Дневник.хр.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

путовање

Srbija

rizično putovanje

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Рекорд каријере Николе Топића у Америци

Кошарка

Рекорд каријере Николе Топића у Америци

3 ч

0
Забрињавајући раст незапослености: Највише угрожена ова старосна група

Свијет

Забрињавајући раст незапослености: Највише угрожена ова старосна група

3 ч

0
Без радне дозволе 41 страни држављанин

БиХ

Без радне дозволе 41 страни држављанин

3 ч

0
Овај знак у марту не мора да брине о парама

Занимљивости

Овај знак у марту не мора да брине о парама

3 ч

0

Више из рубрике

Ивица Дачић

Србија

Познато у каквом је стању Ивица Дачић

3 ч

0
Бака изгубљена у шуми: Пси трагачи и дронови на терену

Србија

Бака изгубљена у шуми: Пси трагачи и дронови на терену

4 ч

0
Бојан затекао замку за смрт на путу, ријечи власника шокантне! "Дјеца су ми била у колима, а он..."

Србија

Бојан затекао замку за смрт на путу, ријечи власника шокантне! "Дјеца су ми била у колима, а он..."

16 ч

0
Балистичка ракета

Србија

Може ли Иран гађати Бондстил на Косову и Метохији?

17 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

13

04

Уређај који морате одмах искључити из утичнице када почне да грми: Није телевизор

12

53

Познато када почиње исплата пензија у Српској

12

50

Заплијењена роба за интернет продају у вриједности 205.000 КМ

12

42

Џастин Тимберлејк поднио тужбу: Тај видео ће ми уништити живот

12

42

Битно: О санацији лоших путева у Српској

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner