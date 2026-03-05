Logo
Овај знак у марту не мора да брине о парама

АТВ

05.03.2026

09:20

Фото: Unsplash

Астролошки гледано, март би могао да буде посебно повољан за Бикове када је ријеч о новцу и материјалној сигурности, па би он могао да буде најбогатији знак у марту.

Бик је астролошки знак који је природно повезан са стабилношћу, упорношћу и добрим осјећајем за вриједност. Због тога у периодима када су наглашене теме рада и финансија често долази до изражаја његова способност да увећа приходе.

Унапређење и нове прилике

Током марта могу да се отворе прилике за унапређење на послу, боље услове сарадње или додатне изворе зараде.

Ивица Дачић-2602026

Србија

Познато у каквом је стању Ивица Дачић

Бик би могао да наплати дугогодишњи труд, а могуће су и повољне околности за улагања, штедњу или рјешавање финансијских обавеза на лакши начин.

Новчани добитак

Бик се издваја јер му март доноси комбинацију стабилности и прилика које може да претвори у конкретан новчани добитак. Март може бити мјесец раста, али је кључно мудро управљати новцем и не ослањати се искључиво на срећу, да би постао најбогатији знак у марту, преноси Информер.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

