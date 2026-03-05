Овај знак у марту не мора да брине о парама

Аутор:АТВ
05.03.2026
09:20
Коментари:0
Астролошки гледано, март би могао да буде посебно повољан за Бикове када је ријеч о новцу и материјалној сигурности, па би он могао да буде најбогатији знак у марту.
Бик је астролошки знак који је природно повезан са стабилношћу, упорношћу и добрим осјећајем за вриједност. Због тога у периодима када су наглашене теме рада и финансија често долази до изражаја његова способност да увећа приходе.
Током марта могу да се отворе прилике за унапређење на послу, боље услове сарадње или додатне изворе зараде.
Србија
Познато у каквом је стању Ивица Дачић
Бик би могао да наплати дугогодишњи труд, а могуће су и повољне околности за улагања, штедњу или рјешавање финансијских обавеза на лакши начин.
Бик се издваја јер му март доноси комбинацију стабилности и прилика које може да претвори у конкретан новчани добитак. Март може бити мјесец раста, али је кључно мудро управљати новцем и не ослањати се искључиво на срећу, да би постао најбогатији знак у марту, преноси Информер.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Занимљивости
5 ч0
Занимљивости
14 ч0
Занимљивости
18 ч0
Занимљивости
22 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму