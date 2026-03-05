Logo
Познато у каквом је стању Ивица Дачић

АТВ

05.03.2026

Ивица Дачић
Фото: FOTO TANJUG/ OMK MUP REPUBLIKE SRBIJE

Министар унутрашњих послова Србије Ивица Дачић сада је добро и опоравља се, рекао је министар без портфеља у Влади Србије Ђорђе Милићевић.

"Далеко је боље од оне прве вечери када смо били у Клиничком центру, када је интубиран и стављен на респиратор", рекао је Милићевић, који је високи функционер СПС-а, чији је Дачић предсједник.

Он је за ТВ "Прва" изјавио да вјерује у Дачићеву енергију и снагу и да је ово само једна од битака коју ће добити.

Министар унутрашњих послова Србије Ивица Дачић примљен у болницу у сриједу увече, 25. фебруара, због тешке обостране упале плућа и одмах стављен на респиратор, са којег је скинут у понедјељак, 2. марта, како би дисао самостално.

Погинуле Едиса и Лејла Каришик

Хроника

Срцепарајући детаљи несреће у којој су погинуле мајка и кћерка

Настављају се мјере интензивног лијечења и терапије на Клиници за пулмологију Универзитетског клиничког центра Србије, гдје је Дачић смјештен.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

