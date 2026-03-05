Познато у каквом је стању Ивица Дачић

Аутор:АТВ
05.03.2026
09:14
Коментари:0
Министар унутрашњих послова Србије Ивица Дачић сада је добро и опоравља се, рекао је министар без портфеља у Влади Србије Ђорђе Милићевић.
"Далеко је боље од оне прве вечери када смо били у Клиничком центру, када је интубиран и стављен на респиратор", рекао је Милићевић, који је високи функционер СПС-а, чији је Дачић предсједник.
Он је за ТВ "Прва" изјавио да вјерује у Дачићеву енергију и снагу и да је ово само једна од битака коју ће добити.
Министар унутрашњих послова Србије Ивица Дачић примљен у болницу у сриједу увече, 25. фебруара, због тешке обостране упале плућа и одмах стављен на респиратор, са којег је скинут у понедјељак, 2. марта, како би дисао самостално.
Хроника
Срцепарајући детаљи несреће у којој су погинуле мајка и кћерка
Настављају се мјере интензивног лијечења и терапије на Клиници за пулмологију Универзитетског клиничког центра Србије, гдје је Дачић смјештен.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Србија
4 ч0
Србија
16 ч0
Србија
17 ч0
Србија
20 ч0
Најновије
Најчитаније
13
04
12
53
12
50
12
42
12
42
Тренутно на програму