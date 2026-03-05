Све ближе 3 КМ: Поново расте цијена горива

Аутор:АТВ
05.03.2026
10:11
Коментари:0
Цијене горива на бензинским пумпама у Босни и Херцеговини поново су јутрос, 5. марта, порасле.
На бензинским пумпама у Сарајево забиљежен је раст цијена дизела и бензина у односу на претходне дане.
Друштво
Полице у БиХ се празне: Стручњак за АТВ објаснио шта грађани могу урадити
Најјефтинији дизел у Сарајеву у задња два дана је коштао 2,27 КМ по литру, док је најскупљи био 2,44 КМ.
Од јутрос цијене су више, најјефтинији дизел сада износи 2,36 КМ, док је најскупљи достигао 2,65 КМ.
Раст је забиљежен и код бензина Премиум 95.
У сриједу је најнижа цијена била 2,24 КМ, а највиша 2,36 КМ. Већ у четвртак цијене бензина на пумпама у Сарајеву износе чак и до 2,76 КМ по литри.
Растуће тензије и неизвјесност због сукоба на Блиском истоку почели су се осјећати и у свакодневици грађана, који посљедњих дана све чешће купују веће количине основних животних намирница.
У појединим маркетима већ се могу видјети полупразне, па чак и потпуно празне полице брашна, уља и шећера.
Ријеч је о наглом повећању потражње, посебно за производима који се традиционално сматрају основним залихама у домаћинству.
Култура
Холивуд разматра укидање црвеног тепиха на церемонији додјеле Оскара?
Грађани, вођени страхом од могућих поремећаја на тржишту и раста цијена, одлучују унапријед осигурати намирнице које имају дужи рок трајања.
Набавка која подразумијева куповину основних животних намирница у знатно већим количинама убрзала је пражњење полица у бројним супермаркетима, пише "Тузлански.ба".
Глобалне кризе, ратови и геополитичке напетости често изазивају психолошки ефекат међу потрошачима, због чега се људи одлучују на стварање кућних залиха.
Исти случај биљежи се и са нафтом, гдје су бројни грађани похрлили на бензинске пумпе како би обезбиједили резерве, иако су из Федералног министарства трговине навели како је тржиште стабилно и да нема разлога за панику.
Слична пракса забиљежена је у доба короне, те почетком сукоба у Русији и Украјини.
Стручњак за економску дипломатију Синиша Пепић објаснио је за АТВ да је заправо страх у оваквим ситуацијама велики непријатељ и главни генератор инфлације.
Занимљивости
Паре и срећа куцају на врата: Меркур креће директно и мијења све за ова 3 знака
"Психолошки ефекти гдје становништво почиње да купује веће количине горива, веће количине одређених намирница, то смо већ видјели приликом пандемије. Основни генератор инфлације у оваквим ситуацијама је страх", рекао је стручњак за АТВ.
Нагласио је да је најбитније да становништво буде смирено како би се, између осталог, спријечиле и злоупотребе.
"Тако најчешће бива, нарочито на Балкану. Шта год да се дешава углавном буде изговор да поскупи, на првом мјесту, храна и услуге", истакао је Пепић.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Економија
3 ч0
Економија
3 ч1
Економија
4 ч0
Економија
19 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму