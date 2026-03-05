Чувени бренд кошуља нестаје са тржишта: Чак 400 радника остаје без посла

Аутор:АТВ
Један од најстаријих и најпознатијих њемачких произвођача кошуља одлази у историју послије чак 163 године пословања.
Компанија која је деценијама била симбол њемачког квалитета више не може да настави рад, а посљедица тога је да ће око 400 запослених изгубити посао.
Фирма је основана још у 19. вијеку и годинама је била позната по производњи квалитетних мушких кошуља и одеће. Међутим, посљедњих година суочила се са великим финансијским проблемима, падом потражње и све јачом конкуренцијом на тржишту текстила.
Према наводима њемачких медија, компанија је покушавала да пронађе рјешење кроз реструктурирање и тражење инвеститора, али то није било довољно да се фирма спаси. На крају је одлучено да се пословање угаси.
Затварање компаније директно погађа око 400 запослених, који ће остати без радних мјеста. За многе од њих то је тежак ударац, јер су поједини радници у фирми провели и више деценија.
Синдикат и раднички савјети сада покушавају да пронађу рјешења за погођене раднике, укључујући:
Овај случај је још један показатељ кризе у њемачкој модној и текстилној индустрији. Посљедњих година многе традиционалне компаније суочавају се са проблемима због:
Због тога чак и брендови са дугом традицијом, који постоје више од једног вијека, данас тешко опстају на тржишту, преноси Телеграф.
