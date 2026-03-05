Ови дијелови Бањалуке данас остају без воде

Аутор:АТВ
Због радова поједини дијелови Бањалуке данас ће бити без воде.
Наиме, радови ће бити извођени у улицама Триве Амелице (Росуље), ИВ крајишког партизанског одреда (Чесма), Здравка Дејановића (Чесма), Марка Липовца (Лазарево) и Петра Рађеновића (Центар).
Екипе “Водовода” задужене за локалне водоводе данас ће рјешавати кварове у Љубачеву, Бочцу и Колима.
