Бојан Ћосић, директор „ABC Solutions“, о Станивуковићевим оптужбама

04.03.2026
18:20
Коментари:0
Бојан Ћосић, директор „ABC Solutions“, одговорио је градоначелнику Бањалуке Драшку Станивуковићу на
"Умјесто да нам буде вјечно захвалан што смо спријечили велику пљачку Бањалучана, тако што смо га осујетили у покушају да изградњу нове јавне расвјете плати 20 милиона марака више од њене реалне цијене, градоначелник Бањалуке ми путем скупштинске говорнице импутира да сам некакав “професионални жалилац” иако у истој реченици и он сам признаје да неке од тих јавних набавки уопште нису биле ни предвиђене буџетом града - изјавио је директор компаније „ABC Solutions“, Бојан Ћосић, тумачећи градоначелникове најновије оптужбе Станивуковићевим “недостатком личне културе и формалног образовања”, те чињеницом да је Канцеларија за разматрање жалби БиХ поништила поменути тендер.
Ћосић подсјећа да Драшко Станивуковић већ мјесец дана шири неистине да су компанија и други понуђач „ишли по оним комисијама и нудили лову да се у Бањалуци загорча живот“ и да је „Град оптерећен масом уједињених лажних жалбеника који се професионално жале на све, тако да се у овом граду не може ништа радити“.
-Станивуковић је прво невјешто покушавао да оспори „активну легитимацију“ подносилаца жалби, а кад му то није пошло за руком, у воду су пала и његова немушта изјашњавања по жалби, те је Канцеларија за разматрање жалби БиХ у потпуности поништила спорни тендер, објаснио је Бојан Ћосић, истичући да је градоначелник првобитно донио одлуку да тај посао „без борбе“ добије страни понуђач који је понудио цијену од чак 34,5 милиона марака, док је, на примјер, „ABC Solutions“, понудио неупоредиво нижу цијену од 14 милиона марака – навео је он.
Ћосић такође позива Станивуковића да се држи важећих закона, односно да не објављује набавке за које претходно није обезбједио средства у буџету Града.
– Ова пракса није изузетак, него је постала правило Станивуковићеве администрације – наводи Ћосић и додаје, да се на овај начин свјесно крши важећи Закон о јавним набавкама БиХ, а истовремено се у неповољан положај доводе потенцијални понуђачи, јер након извршеног посла Град Бања Лука нема могућност да изврши преузету обавезу плаћања према извођачу радова.
(Новости)
Бања Лука
3 ч7
Република Српска
1 д2
Република Српска
1 д8
Република Српска
2 д3
Бања Лука
3 ч7
Бања Лука
4 ч0
Бања Лука
6 ч2
Бања Лука
10 ч1
Најновије
Најчитаније
21
02
21
02
21
00
20
51
20
47
Тренутно на програму