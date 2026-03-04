Договорена сарадња: Бренд Борца увезати са домаћом производњом

Аутор:АТВ
04.03.2026
16:43
Данас су представници ФК Борац – директор клуба Дејан Чато и потпредсједник Богољуб Зељковић, посјетили Центар за развој пољопривреде и села Бања Лука и нашу Крајишку кућу.
У разговору са руководством Центра, предвођеним директором Бојаном Пећанцем, отворено је поглавље будуће сарадње, а све поводом великог јубилеја – 100 година постојања ФК Борац.
Главна тема састанка била је подршка локалним пољопривредним произвођачима кроз увезивање препознатљивог бањалучког спортског бренда са домаћом производњом.
Резултат ове сарадње биће уникатне поклон корпе, које ће у наредном периоду бити доступне свим суграђанима и туристима.
Ови ексклузивни пакети представљаће спој најбољих крајишких деликатеса и званичних сувенира ФК „Борац“, а моћи ће се набавити на двије атрактивне локације:
- у објекту Крајишке куће и
- у званичној продавници ФК „Борац“ у центру града.
