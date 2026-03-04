Бањалучка полиција упутила хитан апел грађанима: Казне су 1.000 КМ

Аутор:Стеван Лулић
Полицијска управа Бањалука упутила је хитан апел грађанима да буду опрезни уколико пале коров на својим имањима, и да прије тога обавијесте ватрогасце.
Упозоравају да се казне за овај прекршај крећу од 100 до 1.000 КМ, уколико прије паљења не обавијестите ватрогасце, што сте дужни према закону.
Апел долази након што је на територији коју покрива ова Управа за само један дан дан, у уторак 3. фебруара, забиљежено чак пет пожара суве траве и ниског растиња.
Полиција је апеловала на грађане да приликом обављања радова на уређењу својих имања, спаљивање корова и другог горивог материјала обављају само за вријеме повољних временских услова и на површинама које могу контролисати.
"Подсјећамо да су сва лица која пале ватру на отвореном, дужна исту држати под надзором, те угасити остатке несагорених материја, како би се спријечило евентуално разношење и појава неконтролисаног горења и пожара, а посебно у близини шумских комплекса и засада. Законом о заштити од пожара као једна од обавезних мјера заштите пожара (члан 18, тачка 10.) забрањено је паљење корова и другог пољопривредног отпада без претходног обавјештавања ватрогасно-спасилачке јединице и предузимања свих неопходних радњи с циљем спречавања ширења ватре", упозоравају из ПУ Бањалука.
Подсјетили су грађане да је у случају неконтролисаног ширења ватре потребно да одмах о томе обавијесте ватрогасце на број 123, полицију на број 122 или Центар за обавјештавање на број 112.
"Грађани, пољопривредници и шумски радници позивају се да се придржавају законских одредаба, да не пале ватру на недозвољеним мјестима, не остављају упаљену ватру без надзора и не уништавају природу, јер мала непажња може имати велике посљедице. Полицијска управа Бањалука ће у наредном периоду у оквиру својих овлаштења предузимати законом прописане мјере против лица која су изазвала пожар и тиме угрозили животе и здравље људи и причинили материјалну штету", закључили су из ПУ Бањалука.
