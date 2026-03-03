Станивуковић и Минић: Мост у Чесми 20. марта отворен за грађане

Аутор:АТВ
03.03.2026
19:44
Коментари:0
Изградња моста у Чесми била је централна тема састанка градоначелника Бањалуке и предсједника Владе Републике Српске. Радови су при самом крају, а мост би, према најавама, 20. марта требало да буде пуштен у употребу.
Разговарано је и о динамици радова на мосту у Доцу, као и о рјешавању имовинско-правних односа када је ријеч о пројектима од општег интереса
Постигли смо начелан договор да убудуће све имовинско правне односе гдје је у питању општи интерес, град Бањалука даје влади Републике Српске односно Влада Републике Српске обрнуто граду бања лука за све јавне намјене гдје то буде потребно", рекао је Зоран Стевановић, министар саобраћаја и веза Републике Српске.
На састанку су отворене и бројне друге теме, док су политичке разлике остављене по страни. Обнова стадиона Фудбалског клуба Борац, уређење шеталишта од Градског до Венеција моста, изградња спортске гимназије, средњошколског центра, као и нови кружни токови – само су неки од пројеката око којих је постигнута сагласност.
"Драго ми је што за ово нису препрека никакве политичке разлике, страначке, партијске ми радимо до краја максимално професионално, и морам рећи да овај састанак због низа састанака оцјењујем до сада у мојој политичкој каријери оцјењујем институционално најпродуктивнијим састанком за Бањалуку", рекао је Драшко Станивуковић, градоначелник Бањалуке.
Да подјела нема када су у питању развојни пројекти, истиче и предсједник Владе Републике Српске. Фокус је, каже, на сервисирању реалних потреба највећег града Српске – од прикључка на ауто-пут Бањалука–Приједор до рјешавања земљишта за јавне инвестиције без финансијских оптерећења.
"Ово су пројекти који ми добијамо од грађана пројекти гдје треба да сервисирамо све реалне потребе нашег највећег града поготово низ активности које су сада наведене. Састанак је био изузетно продуктиван и мислим да су добри састанци кад се припреме и разумијевање обе стране да смо овдје на услузи и због наших грађана", рекао је Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске.
У наредних петнаест дана најављен је нови састанак са градском управом, како би се прецизирали технички детаљи и испратила реализација договорених пројеката. Порука након састанка је јасна – инфраструктурни пројекти и развој града изнад су политичких разлика, а први конкретан резултат грађани ће видјети већ 20. марта, отварањем моста у Чесми.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Бања Лука
4 ч0
Бања Лука
4 ч0
Бања Лука
6 ч1
Бања Лука
7 ч0
Најновије
Најчитаније
21
10
21
03
21
01
20
46
20
36
Тренутно на програму