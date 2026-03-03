Одличан и конструктиван састанак у Бијелој кући: Цвијановић разговарала са Меклофлином

Аутор:АТВ
03.03.2026
20:24
Коментари:0
Српски члан Предсједништва Жељка Цвијановић састала се данас у Бијелој кући са Чарлсом Меклофлином, специјалним помоћником предсједника Доналда Трампа и вишим директором за Европу и Русију у Савјету за националну безбједност Сједињених Америчких Држава.
"Одличан и конструктиван састанак у Бијелој кући са специјалним помоћником предсједника Трампа и вишим директором за Европу и Русију у Савјету за националну безбједност Сједињених Америчких Држава Чарлсом Меклофлином, истакла је Жељка Цвијановић.
"Током састанка сам упознала саговорника о актуелној политичкој и безбједносној ситуацији у БиХ и региону", нагласила је Цвијановићева.
Каже да је изразила задовољство опредијељеношћу администрације предсједника Трампа ка интензивнијем развоју економских веза, као и доприносом који је пружила стабилизацији политичких и безбједносних прилика у БиХ.
" Истакла сам да високо цијенимо избалансиран приступ САД према оба ентитета и сва три конститутивна народа у БиХ, те изразила пуну посвећеност очувању мира и стабилности, као и уставне структуре у БиХ", нагласила је Цвијановићева.
