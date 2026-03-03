Logo
Large banner

Одличан и конструктиван састанак у Бијелој кући: Цвијановић разговарала са Меклофлином

Аутор:

АТВ

03.03.2026

20:24

Коментари:

0
Одличан и конструктиван састанак у Бијелој кући: Цвијановић разговарала са Меклофлином
Фото: X

Српски члан Предсједништва Жељка Цвијановић састала се данас у Бијелој кући са Чарлсом Меклофлином, специјалним помоћником предсједника Доналда Трампа и вишим директором за Европу и Русију у Савјету за националну безбједност Сједињених Америчких Држава.

"Одличан и конструктиван састанак у Бијелој кући са специјалним помоћником предсједника Трампа и вишим директором за Европу и Русију у Савјету за националну безбједност Сједињених Америчких Држава Чарлсом Меклофлином, истакла је Жељка Цвијановић.

"Током састанка сам упознала саговорника о актуелној политичкој и безбједносној ситуацији у БиХ и региону", нагласила је Цвијановићева.

Каже да је изразила задовољство опредијељеношћу администрације предсједника Трампа ка интензивнијем развоју економских веза, као и доприносом који је пружила стабилизацији политичких и безбједносних прилика у БиХ.

" Истакла сам да високо цијенимо избалансиран приступ САД према оба ентитета и сва три конститутивна народа у БиХ, те изразила пуну посвећеност очувању мира и стабилности, као и уставне структуре у БиХ", нагласила је Цвијановићева.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Жељка Цвијановић

Bijela kuća

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ковачевић: Заинтересованост америчких партнера за реализацију пројеката у Српској

Република Српска

Ковачевић: Заинтересованост америчких партнера за реализацију пројеката у Српској

2 ч

2
Ко је Џерод Ејген? Високи савјетник Доналда Трампа састао се са Жељком Цвијановић

Свијет

Ко је Џерод Ејген? Високи савјетник Доналда Трампа састао се са Жељком Цвијановић

3 ч

0
Жељка Цвијановић састала се у Бијелој кући са Џеродом Ејгеном извршним директором Националног савјета за енергетску доминацију САД

Република Српска

Цвијановић у Бијелој кући са Џеродом Ејгеном

3 ч

9
Цвијановић: Озбиљно схватамо ситуацију, оправдане појачане мјере безбједности у Српској

БиХ

Цвијановић: Озбиљно схватамо ситуацију, оправдане појачане мјере безбједности у Српској

6 ч

0

Више из рубрике

"Објаве ПСС и Станивуковића чиста манипулација": Кличковић остаје уз Ђокића

Република Српска

"Објаве ПСС и Станивуковића чиста манипулација": Кличковић остаје уз Ђокића

1 ч

1
Пруга

Република Српска

Одгођен ланчани колапс металног сектора у БиХ, нови рок 1. мај

1 ч

0
Мајкл Флин

Република Српска

Флин понудио стратешко-оперативни план како се постаје држава

1 ч

1
Болница у Требињу

Република Српска

Медицинарима у Српској стиже повећање плата

1 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

21

10

Жељко Обрадовић добија пјесму, познати репер објавио када излази нумера посвећена Жоцу

21

03

Ово је ново америчког оружје! Управо је први пут употребљено против Ирана

21

01

Селак за АТВ: Правосудне институције на нивоу БиХ су вануставне

20

46

Макрон наредио: Носач авиона "Шарл де Гол" иде у Средоземно море

20

36

Трамп: Цијене нафте ће пасти када се заврши рат

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner