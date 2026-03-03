Logo
Цвијановић: Озбиљно схватамо ситуацију, оправдане појачане мјере безбједности у Српској

АТВ

03.03.2026

15:01

Фото: СРНА

Снажно подржавам одлуку Министарства унутрашњих послова Републике Српске да појача мјере безбједности, због могућег прелијевања кризе проузроковане ескалацијом насиља на Блиском истоку, рекла је данас српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић.

- Веома озбиљно схватамо ову ситуацију, посебно имајући у виду да је америчка ЦИА у августу прошле године објавила да у БиХ дјелује ирански Корпус исламске револуционарне гарде (Qудс) - навела је Цвијановићева у објави на друштвеној мрежи Икс.

Додала је да смо посљедњих мјесеци свједочили порасту и бројним јавним манифестацијама антисемитизма у Федерацији БиХ, које су између осталих осуђивали званичници америчког Стејт Департмент и представници Државе Израел.

Цвијановићева је истакла да на додатни опрез позива историјат терористичких напада широм свијета и у БиХ у којима су учествовали њени држављани, као и повезаност бројних појединаца из БиХ са терористичким групама попут Исламске Државе и Ал каиде.

Република Српска

Појачане мјере безбједности у Српској: МУП у приправности

- Због свега наведеног, сматрам апсолутно оправданим превентивне мјере наше полиције, са циљем заштите безбједности свих грађана Републике Српске, њихове имовине, као и јавних институција - закључила је Цвијановићева.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Жељка Цвијановић

