Logo
Large banner

Превозници најавили блокаду свих граничних прелазa БиХ

Извор:

СРНА

01.03.2026

12:25

Коментари:

1
Превозници протестују
Фото: АТВ

Превозници ће 12. марта блокирати све граничне прелазе БиХ уколико до 10. марта не буде ријешен проблем боравка професионалних возача у земљама ЕУ, саопштено је из Конзорцијума "Логистика БиХ".

Из Конзорцијума истичу да је ријеч о егзистенцијалном, а не политичком питању.

Наводе да је сектор међународног друмског транспорта у озбиљној кризи, те да је већ блокирано око 36 одсто капацитета домаћих превозника, што директно угрожава извоз, буџетске приходе и радна мјеста.

Међу кључним захтјевима је успостављање мораторијума на рестриктивну примјену правила боравка за кабинско особље у међународном друмском превозу робе и путника, уз дефинисање посебног статуса професионалних возача.

Истовремено се захтијева јасан и кредибилан политички одговор према институцијама ЕУ ради заштите домаћих превозника од праксе која их, како наводе, доводи у неравноправан положај у ланцима снабдијевања.

Најновија вијест

Свијет

Иран изабрао новог врховног вођу

Конзорцијум тражи и хитно, координисано и оперативно поступање свих институција БиХ према ЕУ, уз конкретне закључке и јасно дефинисане рокове.

Као привремена финансијска мјера предлаже се увођење мјесечне субвенције у распону од 21 до 30 милиона КМ, као компензационог механизма за губитке настале усљед ограничења пословања на тржишту ЕУ, до доношења системског рјешења.

Из Конзорцијума упозоравају да застој више од трећине транспортних капацитета не погађа само овај сектор, већ цјелокупну привреду, те да протест остаје легитимна мјера до испуњења захтјева.

Подијели:

Тагови :

превозници

Гранични прелаз

blokada saobraćaja

Коментари (1)
Large banner

Више из рубрике

Амиџић: Проблем БХРТ-а није новац већ жеља да угасе РТРС

БиХ

Амиџић: Проблем БХРТ-а није новац већ жеља да угасе РТРС

7 ч

0
Синиша Каран

БиХ

Kаран: 1. март доказ да је БиХ располућена

21 ч

5
Катанац врата капија

БиХ

Инспекција запечатила 23 објекта, укупне казне 421.500 КМ

1 д

0
Нестао Ведад Доловчић, породица моли за помоћ

БиХ

Нестао Ведад Доловчић, породица моли за помоћ

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

25

Бивши први тенисер свијета не може из Дубаија: Пропушта први Мастерс у сезони?

16

16

Американци проговорили о нападу на њихов носач авиона

16

13

Туча на паркингу: Младићи насрнули на човјека, па дигли руку и на дјевојку

16

12

Ходајућа невоља: Оптужен син популарне пјевачице

16

06

Има страдалих: Огласили се Американци о њиховим жртвама

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner