Превозници најавили блокаду свих граничних прелазa БиХ

Превозници ће 12. марта блокирати све граничне прелазе БиХ уколико до 10. марта не буде ријешен проблем боравка професионалних возача у земљама ЕУ, саопштено је из Конзорцијума "Логистика БиХ".
Из Конзорцијума истичу да је ријеч о егзистенцијалном, а не политичком питању.
Наводе да је сектор међународног друмског транспорта у озбиљној кризи, те да је већ блокирано око 36 одсто капацитета домаћих превозника, што директно угрожава извоз, буџетске приходе и радна мјеста.
Међу кључним захтјевима је успостављање мораторијума на рестриктивну примјену правила боравка за кабинско особље у међународном друмском превозу робе и путника, уз дефинисање посебног статуса професионалних возача.
Истовремено се захтијева јасан и кредибилан политички одговор према институцијама ЕУ ради заштите домаћих превозника од праксе која их, како наводе, доводи у неравноправан положај у ланцима снабдијевања.
Конзорцијум тражи и хитно, координисано и оперативно поступање свих институција БиХ према ЕУ, уз конкретне закључке и јасно дефинисане рокове.
Као привремена финансијска мјера предлаже се увођење мјесечне субвенције у распону од 21 до 30 милиона КМ, као компензационог механизма за губитке настале усљед ограничења пословања на тржишту ЕУ, до доношења системског рјешења.
Из Конзорцијума упозоравају да застој више од трећине транспортних капацитета не погађа само овај сектор, већ цјелокупну привреду, те да протест остаје легитимна мјера до испуњења захтјева.
