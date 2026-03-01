Додик: Српска је опстала јер живи као држава

Извор:
01.03.2026
Предсједник СНСД-а Милорад Додик изјавио је да је Република Српска опстала јер живи као држава, а у овом тренутку су јој потпуно рехабилитована права.
"Данас смо дошли у позицију да је Република Српска препозната као мјесто гдје је учињена неправда. Данас о томе разговарамо на релевантни мјестима, од Вашингтона до Русије", рекао је Додик на Скупштини Асоцијације "Ствараоци Републике Српске" која се одржавана на Палама.
Додик је истакао да су Муслимани у посљедњих шест мјесеци изгубили пропаганду којом су настојали да оцрне Републику Српску.
"Вјерујем да ће бити додатних олакшања за нашу позицију", навео је Додик.
"Немам никаквих обећања од америчког предсједника Доналда Трампа и његових људи, али данас у Сједињеним Државама нико не говори о Дејтонском споразуму", рекао је Додик.
Он је указао да је за данашње вријеме важно то што Устав БиХ није никада промијењен.
"Ми ту политику и водимо", рекао је Додик и додао да је БиХ више него прије подијељена на Републику Српску и Федерацију БиХ.
Србија
Чувајте се: Преваранти увјеравају људе да су "жртве проклетства"
Истакао да се сада дјелује на начин - вратите нас на Дејтонски споразум, па ћемо радити даље.
Он је указао да се Српској стално покушава наметнути централизација, те упозорио
да би сви атаци, прича о грађанским правима, један човек - један глас, било смртоносно.
"Свака мјера према ЕУ ишла је у правцу да нам се наметне централизација и унитаризација", рекао је Додик.
Он је навео да га више брине конформизам у Републици Српској.
"Неко сада мисли да би можда било боље са муслиманима. Једино могуће рјешење је да питања српског народа буду наметнута на прави начин", рекао је Додик.
Он је указао да треба обиљежавати 28. фебруара, када је прије 34 године проглашен први Устав Републике Српске.
"Поштовао сам чињеницу да је тадашње руководство српског народа знало шта ради.
Разумјели смо да вријеме које долази и од нас се очекивало да будемо базични у неким стварима", рекао је Додик.
Он је истакао да је поносан што је био дио те групе људи који су препознали вријеме и нису калкулисали тиме.
"Сада се сигурно може рећи да се тадашњим ставовима и истрајношћу руководства није приступило неким лошим рјешењима", рекао је Додик.
Он је истакао да је 1. март Дан жалости у Републици Српској.
"Тај дан је предодређен да Срби стално буду пред неким атаком", рекао је Додик.
