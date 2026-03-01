Препушта ли СДС кандидатуру Драшку Станивуковићу?

Извор:
01.03.2026
Да ли ће Бранко Блануша, предсједник СДС-а бити и кандидат за предсједника Републике Српске на Општим изборима 2026. године или ће се одрећи кандидатуре у корист Драшка Станивуковића, предсједника Покрета Сигурна Српска?
Питање је ово, које се у посљедње вријеме све чешће спомиње, а како АТВ незванично сазнаје из избора у СДС-у, Блануша је ближи томе да не буде кандидат.
Као што је већ познато, Главни одбор СДС-а је 28.12.2025. године донио одлуку да Бранко Блануша буде и њихов кандидат на општим изборима, али како незванично сазнајемо, лако се може десити да се садашњи предсједник највеће опозиционе партије уопште не упусти у изборну трку.
Тако се лако може доћи у ситуацију да Блануша поступи мимо одлуке странке која је изричито рекла да је он кандидат. Именом и презименом. "Бранко Блануша - кандидат Српске демократске странке за предсједника Републике Српске."
Кандидатуре коју је он тада и прихватио.
Како за АТВ тврде извори из ове странке, у фебруару је дошло до "зближавања" Блануше и Станивуковића, до те мјере да, како каже наш саговорник, бањалучки градоначелник у ГУ запосли активисту СДС-а. Све, како кажу, мимо знања предсједника ГрО СДС-а Бањалука.
Да би "транзиција" кандидатске позиције лакше прошла, потребно је прво ријешити бањалучки СДС, кажу наши извори.
"Садашњи Градски одбор је у потпуности против Станивуковића", кажу за АТВ извори из ове странке.
Они тврде и да је Блануша имао намјеру распустити градски одбор, што је осујећено након што се већина чланова побунила.
У понедјељак би требало да засједа Предсједништво Градског одбора ове партије, на које би требао доћи и предсједник СДС-а. Како незванично сазнајемо, Блануша је добио савјет да то у овом тренутку није добар потез јер не би имао добар дочек.
