Logo
Large banner

Препушта ли СДС кандидатуру Драшку Станивуковићу?

Извор:

АТВ

01.03.2026

12:45

Коментари:

3
Препушта ли СДС кандидатуру Драшку Станивуковићу?
Фото: Pokret Sigurna Srpska

Да ли ће Бранко Блануша, предсједник СДС-а бити и кандидат за предсједника Републике Српске на Општим изборима 2026. године или ће се одрећи кандидатуре у корист Драшка Станивуковића, предсједника Покрета Сигурна Српска?

Питање је ово, које се у посљедње вријеме све чешће спомиње, а како АТВ незванично сазнаје из избора у СДС-у, Блануша је ближи томе да не буде кандидат.

Као што је већ познато, Главни одбор СДС-а је 28.12.2025. године донио одлуку да Бранко Блануша буде и њихов кандидат на општим изборима, али како незванично сазнајемо, лако се може десити да се садашњи предсједник највеће опозиционе партије уопште не упусти у изборну трку.

Тако се лако може доћи у ситуацију да Блануша поступи мимо одлуке странке која је изричито рекла да је он кандидат. Именом и презименом. "Бранко Блануша - кандидат Српске демократске странке за предсједника Републике Српске."

Кандидатуре коју је он тада и прихватио.

"Предаја" кандидатуре Станивуковићу?

Како за АТВ тврде извори из ове странке, у фебруару је дошло до "зближавања" Блануше и Станивуковића, до те мјере да, како каже наш саговорник, бањалучки градоначелник у ГУ запосли активисту СДС-а. Све, како кажу, мимо знања предсједника ГрО СДС-а Бањалука.

Да би "транзиција" кандидатске позиције лакше прошла, потребно је прво ријешити бањалучки СДС, кажу наши извори.

"Садашњи Градски одбор је у потпуности против Станивуковића", кажу за АТВ извори из ове странке.

Они тврде и да је Блануша имао намјеру распустити градски одбор, што је осујећено након што се већина чланова побунила.

У понедјељак би требало да засједа Предсједништво Градског одбора ове партије, на које би требао доћи и предсједник СДС-а. Како незванично сазнајемо, Блануша је добио савјет да то у овом тренутку није добар потез јер не би имао добар дочек.

Подијели:

Тагови :

СДС

Драшко Станивуковић

Бранко Блануша

Коментари (3)
Large banner

Прочитајте више

"Станивуковић у Билећи понудио само пароле без покрића"

Република Српска

"Станивуковић у Билећи понудио само пароле без покрића"

7 ч

16
Скидај лавове: Станивуковић добио одговор у виду транспарента

Бања Лука

Скидај лавове: Станивуковић добио одговор у виду транспарента

2 д

12
Учествује ли Игор Радојичић у активностима Покрета Сигурна Српска?

Република Српска

Учествује ли Игор Радојичић у активностима Покрета Сигурна Српска?

3 д

4
ПДП

Република Српска

Црнадак признао: Од оснивања Драшковог покрета ПДП-а нема

3 д

2

Више из рубрике

Жељка Цвијановић

Република Српска

Цвијановић: Размонтираћемо све Конаковићеве манипулације

4 ч

0
Цвијановић: Разлике су јасне - Сарајево слави почетак рата, а у Српској Дан жалости

Република Српска

Цвијановић: Разлике су јасне - Сарајево слави почетак рата, а у Српској Дан жалости

5 ч

2
Ненад Стевандић

Република Српска

Стевандић: Саучешће моралу и свима који славе убиство свата на Башчаршији

5 ч

0
Mинић: Почетак трагедије и убиство цивила не може се славити

Република Српска

Mинић: Почетак трагедије и убиство цивила не може се славити

6 ч

4

  • Најновије

  • Најчитаније

16

25

Бивши први тенисер свијета не може из Дубаија: Пропушта први Мастерс у сезони?

16

16

Американци проговорили о нападу на њихов носач авиона

16

13

Туча на паркингу: Младићи насрнули на човјека, па дигли руку и на дјевојку

16

12

Ходајућа невоља: Оптужен син популарне пјевачице

16

06

Има страдалих: Огласили се Американци о њиховим жртвама

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner