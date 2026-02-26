Logo
Скидај лавове: Станивуковић добио одговор у виду транспарента

Извор:

АТВ

26.02.2026

19:15

Коментари:

3
Скидај лавове: Станивуковић добио одговор у виду транспарента
Фото: АТВ

Градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић изазвао је велики бијес грађана својом изјавом да они који не могу да плаћају намете треба да иселе из центра града и да ће сви добити рок да ураде фасаде на својим стамбеним објектима.

Станивуковић је поручио да живот у центру града мора имати своју цијену, те да они који то не могу да издрже треба да размисле о пресељењу у јефтиније зоне.

"Живот у центру кошта више него на Петрићевцу, живот на Петрићевцу пуно више него у Мотикама, а у Мотикама пуно више него у Поткозарју. Неко је био имућан, па је оставио сину или унуку стан или кућу од 150 квадрата, а он није толико способан и не може да издржи у екстра нултој зони. Онда продате стан и идете гд‌је можете. Ми хоћемо да је у центру града јефтино, да нема буке, да се не чује музика из кафића и да је све зелено. Хоћемо да је као Мањача, али да је све изграђено и близу", рекао је он у скупштинској сали.

Власници објеката у нултој, првој и другој градској зони добили би рок од три године да среде спољашњи изглед кућа, док би у насељима попут Петрићевца рок био пет година.

"Имаш кућу без фасаде? Не можеш да је урадиш? Прихватамо. И ти прихвати да је живот у тој зони такав и такав", поручио је он суграђанима.

"Скини лавове"

Овакве изјаве градоначелника изазвале су бијес бројних грађана који се оштро противе његовим најавама.

Једна од најзанимљивијих порука која је упућена Станивуковићу стигла је у виду транспарента постављеног на надвожњаку.

Транспарент на надвожњаку
Транспарент на надвожњаку

"Љаксе, мијењај ставове или скидај са куће лавове", гласила је порука која је пренесена на Фејсбуку.

"Ево одговора Драшку Станивуковићу на његове небулозе о исељавању бањалучана из центра ако немају новца за фасаду на кући или згради", стајало је уз опис фотографије.

Драшко Станивуковић

Бањалука

