Скидај лавове: Станивуковић добио одговор у виду транспарента

Извор:
АТВ
26.02.2026
19:15
Коментари:3
Градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић изазвао је велики бијес грађана својом изјавом да они који не могу да плаћају намете треба да иселе из центра града и да ће сви добити рок да ураде фасаде на својим стамбеним објектима.
Станивуковић је поручио да живот у центру града мора имати своју цијену, те да они који то не могу да издрже треба да размисле о пресељењу у јефтиније зоне.
"Живот у центру кошта више него на Петрићевцу, живот на Петрићевцу пуно више него у Мотикама, а у Мотикама пуно више него у Поткозарју. Неко је био имућан, па је оставио сину или унуку стан или кућу од 150 квадрата, а он није толико способан и не може да издржи у екстра нултој зони. Онда продате стан и идете гдје можете. Ми хоћемо да је у центру града јефтино, да нема буке, да се не чује музика из кафића и да је све зелено. Хоћемо да је као Мањача, али да је све изграђено и близу", рекао је он у скупштинској сали.
Власници објеката у нултој, првој и другој градској зони добили би рок од три године да среде спољашњи изглед кућа, док би у насељима попут Петрићевца рок био пет година.
"Имаш кућу без фасаде? Не можеш да је урадиш? Прихватамо. И ти прихвати да је живот у тој зони такав и такав", поручио је он суграђанима.
Овакве изјаве градоначелника изазвале су бијес бројних грађана који се оштро противе његовим најавама.
Једна од најзанимљивијих порука која је упућена Станивуковићу стигла је у виду транспарента постављеног на надвожњаку.
"Љаксе, мијењај ставове или скидај са куће лавове", гласила је порука која је пренесена на Фејсбуку.
"Ево одговора Драшку Станивуковићу на његове небулозе о исељавању бањалучана из центра ако немају новца за фасаду на кући или згради", стајало је уз опис фотографије.
