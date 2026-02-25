Станивуковић појачао обезбјеђење, има чак и "кушача"

Извор:
АТВ
Новом систематизацијом коју потписује градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић у Одсјеку за обезбјеђење биће запослено 40 особа, а о његовој безбједности бринуће пет радника!
Ту је и додатна позиција "кушача", односно Помоћног радника обезбјеђења који ће додатно бринути о безбједности Станивуковића.
Према систематизацији, помоћни радник обезбјеђење долазиће на мјеста која посјећује Станивуковић прије њега и побринути се да градоначелник има гдје да паркира, одређиваће примарне и секундарне руте којима ће путовати, прегледаће просторије у којима Станивуковић треба да се појави, а провјераваће и инсталације!
Осим сирове снаге коју тражи позиција обезбјеђења, у понуди је позиција самосталног стручног сарадника за послове обезбјеђења.
У пословима који се од њега очекују наведено је и сљедеће:
- По потреби пружа стручну помоћ приликом детаљног прегледа сумњивог пртљага у просторијама Градске управе Града Бањалука
- одговоран је за провођење мјера заштите животне средине, у складу са законом, у оквиру послова обезбјеђења
На ову позицију могу особе само са високом стручном спремом.
Поређења ради, према Правилнику о систематизацији Игора Радојичића у Одсјеку за безбједност било је запослено 28 особа, а није била предвиђена позиција обезбјеђења Кабинета нити "кушача".
