Станивуковић појачао обезбјеђење, има чак и "кушача"

Извор:

АТВ

25.02.2026

12:56

Коментари:

4
Фото: Facebook/Draško Stanivuković/Pixabay

Новом систематизацијом коју потписује градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић у Одсјеку за обезбјеђење биће запослено 40 особа, а о његовој безбједности бринуће пет радника!

Ту је и додатна позиција "кушача", односно Помоћног радника обезбјеђења који ће додатно бринути о безбједности Станивуковића.

Нова систематизација

Према систематизацији, помоћни радник обезбјеђење долазиће на мјеста која посјећује Станивуковић прије њега и побринути се да градоначелник има гдје да паркира, одређиваће примарне и секундарне руте којима ће путовати, прегледаће просторије у којима Станивуковић треба да се појави, а провјераваће и инсталације!

Осим сирове снаге коју тражи позиција обезбјеђења, у понуди је позиција самосталног стручног сарадника за послове обезбјеђења.

У пословима који се од њега очекују наведено је и сљедеће:

- По потреби пружа стручну помоћ приликом детаљног прегледа сумњивог пртљага у просторијама Градске управе Града Бањалука

- одговоран је за провођење мјера заштите животне средине, у складу са законом, у оквиру послова обезбјеђења

На ову позицију могу особе само са високом стручном спремом.

Поређења ради, према Правилнику о систематизацији Игора Радојичића у Одсјеку за безбједност било је запослено 28 особа, а није била предвиђена позиција обезбјеђења Кабинета нити "кушача".

Коментари (4)
