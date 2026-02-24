Станивуковић узбуркао емоције грађана: Немаш пара - сели се

Аутор:Бојана Винчић
24.02.2026
19:06
Коментари:4
Доскорашњи миљеник грађана, у и око Бањалуке, замало и нације, узбуркао је емоције и грађана и гласача. Ко год живи у центру Бањалуке и нема пара да учествује у сређивању старих објеката може да се исели, категоричан је био Драшко Станивуковић.
"Неко је некоме био веома имућан па је оставио сину или унуку стан од 150 квадрата у центру, а тај неко не буде толико способан и не може да издржи трошкове живота у центру у стану или кући од 150 квадрата. Онда то људи треба да прихвате, иселе се и иду тамо гдје се може", навео је градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић.
И онда су друштвене мреже експлодирале.
"Драшко је искључиво против грађана Бањалуке, гледа само како да им узима да се он богати", "Нажалост он се окренуо против свих, само гледа свој интерес", "Тражили сте, гледајте", јасни су грађани.
Tо су само неки од коментара. Док грађани једва преживљавају због поскупљења, сулудо је тражити од грађана да финансирају сређивање старих објеката.
"Ушао је неки ђаво у њега не знам шта се са њим дешава осилио се свидјело му се то све. Прекардашио је дно дна изјавом да се људи иселе из града, зашто се праве толике зграде, немамо зеленила, правићемо зграде у кружном току, срамота је да се није извинио", истакао је одборник СНСД-а у Скупштини града Бањалука Маринко Умичевић.
Након преспаване ноћи, мирнији тон градоначелника. Каже, нисмо ми мислили тако, него да старе објекте који се не користе откупимо и средимо.
Свијет
Бивши премијер због повезаности са Епстајном себи хтио одузети живот
"Ми припремамо одлуку да се у наредних три до пет година ти објекти приведу намјени. Ако је објекат за пословање када се у екстра зони града приведе намјени добијете објекат, који има вриједност онако како треба и да доликује само мјесту, гдје јесте а то је центар града", додао је Станивуковић.
Свака је златна кад се прећути, поручујy одборници у градској скупштини.
"Треба прво да се ријеши проблем са зградама у којима станари нису могли да укњиже своје станове због неодговорности инвеститора и кад већ причамо о зградама треба прво то да ријешимо када фасаде долазе на крају, то вам је исто као са кућом прво купујете храну, а парфем ако претекне", рекла је одборник Народни фронт у скупштини града Бањалука Дијана Јешић.
Станивуковић је најавио увођење обавезног уређења фасада за објекте с ужим градским зонама. Одлука предвиђа санкције или веће порезе за власнике који то не ураде што је изазвало негодовање грађана. Одлуку са назвали бахатом и харачем с обзиром на економску ситуацију и поручили да се град треба фокусирати на комуналну инфраструктуру.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
1 ч0
Здравље
1 ч0
Хроника
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Бања Лука
6 ч1
Бања Лука
6 ч1
Бања Лука
7 ч2
Бања Лука
1 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму