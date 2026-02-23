Logo
Сутра шест бањалучких насеља без струје

23.02.2026

20:15

Сутра шест бањалучких насеља без струје
Без струје ће у уторак у Бањалуци бити дијелови шест насеља, саопштено је из "Електрокрајине".

Тако ће од девет до 13 часова без струје бити дијелови насеља Јаворани и Тисовац.

"Од девет до 15 без електричне енергије ће бити дио насеља Рацуне, а од девет до 11 дијелови насеља Петрићевац, Мотике и Раковачке Баре", навели су из "Електрокрајине".

Друштво

Почео Васкршњи пост - колики буџет је довољан?

