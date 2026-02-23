Сутра шест бањалучких насеља без струје

23.02.2026
20:15
Коментари:0
Без струје ће у уторак у Бањалуци бити дијелови шест насеља, саопштено је из "Електрокрајине".
Тако ће од девет до 13 часова без струје бити дијелови насеља Јаворани и Тисовац.
"Од девет до 15 без електричне енергије ће бити дио насеља Рацуне, а од девет до 11 дијелови насеља Петрићевац, Мотике и Раковачке Баре", навели су из "Електрокрајине".
Друштво
Почео Васкршњи пост - колики буџет је довољан?
Бања Лука
3 ч0
Бања Лука
3 ч0
Бања Лука
9 ч6
Бања Лука
10 ч0
Најновије
Најчитаније
22
25
22
24
22
22
22
19
22
16
Тренутно на програму