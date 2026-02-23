Колико још година до реализације моста на Доцу?

Извор:
АТВ
23.02.2026
19:25
Коментари:0
Радови на изградњи моста на Доцу најављени још у новембру 2020. године још су на чекању. Умјесто новог моста – рђаво жељезо. И док се рокови помјерају, имовинско-правни односи још нису ријешени. Реализација овог пројекта за Бањалучанине значила би много.
"Пуно, и почели су, не знам што нису завршили, немам појма, за Бањалуку и за нас који живимо овамо, бржи проток народа, брже све било, не знам што су га обуставили", "Све то има свој значај, вриједи, само треба што прије урадити","Пуно би ми значило, скратио бих неких 1 КМ – 2 КМ, али ја волим да ходам, тако да нема везе","Ја сам рекла, кад су почињали, питала шта то радите, правићемо мост, када, каже за двије године, дај Боже да га направе за две године док сам ја жива", наводе грађани.
Скупштина града крајем прошлог мјесеца усвојила одлуку о кредитном задужењу од 5,3 милиона КМ за рјешавање имовинско-правних односа и израду пројектне документације па није јасно зашто пројекат стоји. Иако мост ни близу није готов, из Градске управе оптимистични.
"Пројекат треба да буде врло брзо готов, сам главни пројекат, наш одсјек је увелико, већ одавно, дакле у разговору са људима који су власници одређених парцела, ја се надам да ће то врло брзо бити ријешено. Јако нам је стало да почнемо што прије, у наредних мјесец, два, већ очекујем конкретне резултате, што се тиче рјешавања имовинско-правних односа", тврди градски менаџер Мирна Савић Бањац.
С друге стране, из скупштинске већине тврде да се не назире крај овом пројекту. Почетак грађевинских радова се не очекује у текућој години, , поручује предсједник скупштине Града. Без рјешавања имовинско-правних односа и комплетне пројектне документације, каже није могуће започети градњу.
"Грађевински радови, не би требали ни да крену у овој години, питање је и следећу, јер смо ми одобрили кредит у износу од 5,3 милиона, како би се ријешили имовински односи, дакле прво је потребно да се створи тај предуслов, да земљиште на којем треба да се гради мост у Доцу, буде у власништву града, а да тек онда приступимо грађевинским радовима", истакао је предсједник Скупштине града Бањалука Љубо Нинковић.
Спајање двије насељене обале Врбаса, које свакодневно мигрирају, главни је циљ овог пројекта Грађани се сусрећу са свакодневним великим гужвама у граду, гдје је одлазак на посао за неке права мука. Управо оваквим пројектом у граду би биле мање гужве, али и олакшана свакодневица свим грађанима.
"Свакако да је ово кључни пројекат, како за сам центар града, тако и за насеља Обилићево и Старчевицу, који тренутно имају само двије попречне везе, односно Градски мост и тако звани Венеција мост, и свакако, не само то да би раздвајањем моторизованог саобраћаја и пјешачких токова како је планирано градњом новог моста, свакако би се повећана безбједност саобраћаја како на самом мосту тако и на приступним путевима који имају проблема са безбједношћу у саобраћају", рекао је вјештак саобраћајне струке Никола Ћопић.
Грађани чекају, планови постоје, али рјешења изостају. Мост на Доцу тако остаје још једно обећање чија реализација завиди од папира, а не од потреба грађана.
Савјети
3 ч0
Занимљивости
3 ч0
Хроника
3 ч0
Савјети
3 ч0
Бања Лука
9 ч6
Бања Лука
10 ч0
Бања Лука
1 д0
Бања Лука
1 д0
Најновије
Најчитаније
22
25
22
24
22
22
22
19
22
16
Тренутно на програму