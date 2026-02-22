Logo
Дијелови насеља у Бањалуци сутра без струје на 15 минута

АТВ

22.02.2026

19:57

Дијелови насеља у Бањалуци сутра без струје на 15 минута
Фото: АТВ

Дијелови 12 насеља у Бањалуци у понедјељак, 23. фебруара ће остати без струје на 15 минута, саопштено је из "Електрокрајине".

Како су навели, ријеч је о насељима Центар, Нова варош, Кочићев вијенац, Паприковац, Петрићевац, Росуље, Сарачица, Чокори, Бронзани Мајдан, Јошикова Вода, Лауш и Побрђе, а без струје ће бити од пет до 5.15.

Такође, без струје ће бити и дијелови улица Бранка Кошчице и Омладинска у периоду од девет до 14 часова.

Струја

Бањалука

