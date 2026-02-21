Шта се дешава на тржишту некретнина у Бањалуци

Иако се гради више него икада, потражња је и даље већа од понуде. Ипак, цијене новоградње за многе грађане су постале недостижне.

Мали стан, али велика инвестиција. Тако би многи описали данашње тржиште некретнина.

Станови у новој градњи знатно су скупљи у односу на станове у старој градњи. Међутим, староградња често подразумијева додатна улагања, јер је ријеч о становима који захтијевају реновирање.

Најповољнији станови су на периферији града, а потражња је знатно већа од понуде.

- Просјечна цијена квадрата већ прелази четири хиљаде марака. Јефтиније локације су до неких три до три и по хиљаде по квадрату. Најскупље прелази седам хиљада по квадрату. Доста се гради. Има доста инвеститора. Купци су некад мало збуњени јер на истој локацији виде различите цијене, али то сад све зависи ко прави, какве материјале уграђује па на истој локацији некада долазимо и до 200 до 300 марака у цијени квадрата - рекла је Милена Лакић, власница агенције за некретнине.

Стручњаци упозоравају да су готово сви трошкови у процесу градње у посљедње двије године знатно веђи. Највећи удар долази управо од поскупљења локација, које у укупној цијени станова учествују и до 20 одсто, док су трошкови извођења радова већи за више од 30 одсто.

- Сви смо свјесни да су станови скупи и да су цијене изузетно високе, међутим, једноставно инвеститори не могу по повољним цијенама да граде. Ово је нешто што, таква је цијена присутна и на тржишту - није само код нас. Тако је и у окружењу, у Европи. Такви трендови су настали и ми не можемо очекивати да дође до неког смањења цијена - навео је Миле Петровић, директор Сектора гранских удружења - Привредна комора Републике Српске.

Према подацима Републичког завода за статистику, у четвртом тромјесечју прошле године у Републици Српској продато је 1.156 завршених нових станова, од којих је 292 било у Бањалуци.

Стручњаци поручују да се у скорије вријеме не очекује значајнији пад цијена, јер раст трошкова градње и скупе локације ће наставити да диктирају тржиште.