Logo
Large banner

Меркатор неће моћи наплаћивати паркинг

Извор:

АТВ

20.02.2026

19:30

Коментари:

0
Меркатор паркинг
Фото: АТВ

И док једни разумију одлуку о наплати паркинга и подржавају је други је сматрају исхитреном.

„У тржним центрима оних првих сат или два буду бесплатни и то је сасвим океј, ако сте дошли да обавите куповину. Разумијем тржне центре који покушавају да ослободе паркинге за своје купце а уствари неко около се паркира и заузме цијели дан паркинг. Из тог смјера разумијем“, кажу грађани.

„Као радник могу рећи да нису спроведене одређене мјере како би се радници заштитили, у том смислу муштерије кад дођу код њих је океј прва два сата џабе после плаћају али нема смисла за раднике. Да се добију све дозволе прво, па да се смисли како да се олакша радницима", додају грађани.

Након уведене наплате из инспектората наглашавају да су изашли на терен на позив узнемирених грађана који су телефонски пријавили наплату паркирања.

„ Одлучио сам да заједно са тржишном инспекцијом посјетим објекат и видим о чему се ради. Када смо добили документацију видили смо да они у суштини немају сагласност скупштине града Бањалука. С обзиром да нису имали потребну документацију, наложили смо забрану наплате паркирања и подизања рампе", каже Синиша Штрбац, инспектор.

Из компаније Меркатор до закључења овог прилога нису одговорили на наш упит у вези са увођењем наплате паркинга и детаљима ове одлуке.

Подијели:

Тагови :

Паркинг

Бањалука

Наплата паркинга у Меркатору

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Добра вијест за васпитаче - слиједи увећање плата

Бања Лука

Добра вијест за васпитаче - слиједи увећање плата

1 ч

0
Поскупљују јавни вртићи у Бањалуци: Радницима веће плате за 20 одсто

Бања Лука

Поскупљују јавни вртићи у Бањалуци: Радницима веће плате за 20 одсто

6 ч

0
Мишићева открила колику ће плату имати након повећања

Бања Лука

Мишићева открила колику ће плату имати након повећања

6 ч

0
Захтјев васпитача јасан - јануарску плату исплатити у потпуности

Бања Лука

Захтјев васпитача јасан - јануарску плату исплатити у потпуности

10 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

58

Планови за напад на Иран ушли у завршну фазу

20

58

Захарова: Русију није могуће застрашити, ни уклонити

20

50

Осујећен терористички напад, Француска на ногама

20

47

Додик: Мандић и Кнежевић су добили људску, моралну и политичку сатисфакцију

20

33

Трамп након одлуке Врховног суда: "Уводим глобалне царине од 10 одсто"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner