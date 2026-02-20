Меркатор неће моћи наплаћивати паркинг

Извор:
АТВ
20.02.2026
19:30
Коментари:0
И док једни разумију одлуку о наплати паркинга и подржавају је други је сматрају исхитреном.
„У тржним центрима оних првих сат или два буду бесплатни и то је сасвим океј, ако сте дошли да обавите куповину. Разумијем тржне центре који покушавају да ослободе паркинге за своје купце а уствари неко около се паркира и заузме цијели дан паркинг. Из тог смјера разумијем“, кажу грађани.
„Као радник могу рећи да нису спроведене одређене мјере како би се радници заштитили, у том смислу муштерије кад дођу код њих је океј прва два сата џабе после плаћају али нема смисла за раднике. Да се добију све дозволе прво, па да се смисли како да се олакша радницима", додају грађани.
Након уведене наплате из инспектората наглашавају да су изашли на терен на позив узнемирених грађана који су телефонски пријавили наплату паркирања.
„ Одлучио сам да заједно са тржишном инспекцијом посјетим објекат и видим о чему се ради. Када смо добили документацију видили смо да они у суштини немају сагласност скупштине града Бањалука. С обзиром да нису имали потребну документацију, наложили смо забрану наплате паркирања и подизања рампе", каже Синиша Штрбац, инспектор.
Из компаније Меркатор до закључења овог прилога нису одговорили на наш упит у вези са увођењем наплате паркинга и детаљима ове одлуке.
Бања Лука
1 ч0
Бања Лука
6 ч0
Бања Лука
6 ч0
Бања Лука
10 ч0
Најновије
Најчитаније
20
58
20
58
20
50
20
47
20
33
Тренутно на програму