Добра вијест за васпитаче - слиједи увећање плата

Извор:
АТВ
20.02.2026
19:26
На ванредној сједници скупштине града Бања Лука консензус и компромис! Све политичке опције данас на страни радника Центра!
"Све политичке опције који смо ми покушавали да избегнемо и да останемо на страни радника показале разумевање и све руке су биле подигнуте у ваздух. Осећамо се као победници према нашим колегама који већ сада очекују поруку да су њихови рачуни допуњени", каже Слађана Мишић, предсједник Синдикалне организације бањалучког Центра за предшколско васпитање и образовање.
Након годину и по дана борбе коначно су остварили своје захтјеве, поручује директор Центра.
"Од понедјељка вртићи настављају да раде редовно у својим редовним активностима. Захваљујем се свима.", рекао је Петар Јокановић, директор Центра за предшколско васпитање и образовање Бања Лука.
Родитеље од марта очекује поскупљење, ово је прво увећање цијене у готово 20 година.
"Извучена је важна порука, а то је да се велики изазови рјешавају компромисом и консензусом. Данас су све политичке групације сјеле и разговарали Како би се обезбиједио одређени прилив у буџет Града од око 500.000 до милион како бисмо надомјестили повећање на 20 одсто запосленим у Центру за предшколско васпитање и образовање у Бањалуци", каже Драшко Станивуковић, градоначелник Бања Луке.
Приједлог је био да цијена износи 250 марака, што СНСД није прихватио. Договорено је повећање које ће једним дијелом покрити раст плата радницима, док ће остатак градоначелник обезбиједити из буџета.
"Приоритет нам је да не дође до штрајка у вртићима. Више од 2.500 родитеља свакодневно води дјецу у вртиће и у понедјељак не би имали гдје да их оставе", рекао је Драган Лукач, шеф Клуба одборника СНСД-а.
Данашња сједница донијела је и промјену систематизације како би се запослили васпитачи у вртићима у насељима Паприковац и Новоселија који би ускоро требало да почну са радом.
