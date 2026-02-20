Logo
Large banner

Улице и насеља који данас остају без струје

Извор:

АТВ

20.02.2026

07:20

Коментари:

0
Struja Elekticna energija Trafo stanica
Фото: АТВ

Због радова поједини дијелови Бањалуке сутра ће остати без струје, најављено је из “Електрокрајине”.

Од девет сати до 12 часова електричне енергије неће бити у дијеловима улица Козарска, Уроша Нејаког, Боланог Дојчина, Мухамеда Мехмедпашића, Шибаловића, Трла, Исидоре Секулић, Мајке Кристине, Попа Јовице, Кутузова, Стојана Новаковића, Миће Радаковића и Душка Трифуновића.

Dmitrij Medvedev

Свијет

Медведев: Имамо оружје које нема нико, то су и непријатељи схватили

Од девет сати до 12 часова струје неће бити у дијеловима насеља Мочила, Трла, Шибови и Побрђе, а од девет сати до 14 часова у дијеловима улица Краља Александра И Карађорђевића, Банијска, Жарка Згоњанина и Трла.

Подијели:

Тагови :

Струја

"Elektrokrajina"

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Зимска олуја

Свијет

Снијег паралисао Аустрију: Отказани бројни летови, путеви затворени

1 ч

0
Глумац Ерик Дејн

Култура

Преминуо глумац Ерик Дејн, звијезда серије "Увод у анатомију"

1 ч

0
Молимо се светитељу за кога се вjерује да је преварио ђавола

Друштво

Молимо се светитељу за кога се вjерује да је преварио ђавола

1 ч

0
Виктор Орбан

Свијет

Орбан: Брисел и Кијев су тајно склопили пакт са мађарском опозицијом

1 ч

0

Више из рубрике

Вртоглаве цијене воћа и поврћа на бањалучкој тржници

Бања Лука

Вртоглаве цијене воћа и поврћа на бањалучкој тржници

12 ч

0
Преминуо познати бањалучки љекар Милан Шипка

Бања Лука

Преминуо познати бањалучки љекар Милан Шипка

12 ч

0
Спорно 27 тачака дневног реда - Без јавне расправе нема Регулационих планова

Бања Лука

Спорно 27 тачака дневног реда - Без јавне расправе нема Регулационих планова

13 ч

0
Забрањена наплата паркинга у Меркатору!

Бања Лука

Забрањена наплата паркинга у Меркатору!

16 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

08

50

'Иди код Турака, ј*** се за паре': Шок оптужбе Милице Дабовић на рачун Марине Маљковић

08

46

Потврђено из Тужилаштва: Нема снимка из трамваја који је искочио из шина

08

42

Хаос на Јадрану: Море ушло у куће, острва одсјечена од копна

08

32

Срушио се војни авион, има мртвих

08

22

МУП Српске издао обавјештење: Не постоји разлог за узнемиреност

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner