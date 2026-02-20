Улице и насеља који данас остају без струје

Извор:
АТВ
20.02.2026
07:20
Коментари:0
Због радова поједини дијелови Бањалуке сутра ће остати без струје, најављено је из “Електрокрајине”.
Од девет сати до 12 часова електричне енергије неће бити у дијеловима улица Козарска, Уроша Нејаког, Боланог Дојчина, Мухамеда Мехмедпашића, Шибаловића, Трла, Исидоре Секулић, Мајке Кристине, Попа Јовице, Кутузова, Стојана Новаковића, Миће Радаковића и Душка Трифуновића.
Свијет
Медведев: Имамо оружје које нема нико, то су и непријатељи схватили
Од девет сати до 12 часова струје неће бити у дијеловима насеља Мочила, Трла, Шибови и Побрђе, а од девет сати до 14 часова у дијеловима улица Краља Александра И Карађорђевића, Банијска, Жарка Згоњанина и Трла.
Свијет
1 ч0
Култура
1 ч0
Друштво
1 ч0
Свијет
1 ч0
Најновије
Најчитаније
08
50
08
46
08
42
08
32
08
22
Тренутно на програму