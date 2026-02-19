Спорно 27 тачака дневног реда - Без јавне расправе нема Регулационих планова

Аутор:Весна Азић
Без јавне расправе нема регулационих планова. Без улагања нема скупљег гријања. Порука је то коалиционе већине након што је сједница почела са 45 минута кашњења. Спорно није само 27 тачака које се односе на измјене регулационих планова. Подржати неће ни приједлог одлуке о измјени и допуни управљања културним добром, који се односи на тврђаву Кастел.
"Кастел је дат на управљање Бански двор, а сада долази приједлог да се управљање повјери Туристичкој организацији града. Немамо довољно информација о томе и морамо имати став институције која је до сада тиме управљала, а то је Бански двор", каже шеф Клуба одборника СНСД-а у Скупштини града Бањалука Драган Лукач.
"Највише пажње у медијима и грађанима Бањалуке изазивају Регулациони планови. Заиста желимо да ту будемо пажљиви и обазриви. Не желимо да доносимо нека ад хок рјешења која ће утицати на квалитет живота наших грађана.", каже одборник СНСД-а у Скупштини града Бањалука Богољуб Зељковић.
Приједлог одлуке о измјени и допуни управљања културним добром,није добио потребну већину. Осамнаест одборника гласало је против, седам за и два уздржана. Ипак, највише негодовања у скупштинским клупама изазвао је приједлог одлуке о измјени дијела регулационих планова за насеља Старчевица и Обилићево. Само једна дигнута рука за, двадесет против и пет уздржаних. Иста ствар и са измјеном дијела РП Паприковац, Петрићевац. Иако је град на Врбасу више од 30 година без Урбанистичког плана. Градоначелник је оптимистичан, увјерава да Бањалука, ипак, ,,може ићи'' у измјене.
"Можемо из разлога што садашње Регулационе усклађујемо са будућим Урганистичким. Ми га имамо. Ми имамо пред Нацрт. Близу смо Нацрта. Били смо на Нацрту, па смо се морали вратити корак назад. Значи, ми имамо Нацрт и знамо шта се планира у сваком дијелу и већ садашње правимо ка будућем Урбанистичком плану који треба бити консензус шире заједнице", каже Драшко Станивуковић, градоначелник Бањалуке.
Два пута до сада усвајан је Нацрт Урбанистичког плана. Коначно рјешење још увијек немамо. Баш због тога планирано усвајање Регулационих планова је сулудо, кажу у Народном фронту.
"Сва ова усвајања Регулационих планова док се не усвоји Урбанистички план, значиће поново измјену Урбанистичког плана, јер се мијења комплетан изглед. Тако да је сулудо да усвајамо Регулациони план. Што се тиче тачака које се додају. Ми одборници још увијек нисмо добили материјале, тако да не знам о чему се ради", каже Дијана Јешић, одборник Народног фронта у Скупштини града Бањалука.
"Не желимо заиста да нам неко ад хок доноси рјешења прије саме Комисије. Да се уцртавају зграде. Морамо бити свјесни да је итекако нарушен квалитет живота грађана у Бањалуци са неким неадекватним измјенама Регулационог плана. И оно што јесте чињеница да се често не планира неки квалитетан животни садржај", каже Боран Босанчић, одборник ДЕМОС-а у Скупштини града Бањалука.
Са дневног реда, скинут је и приједлог одлуке о комуналним таксама, као и извјештај о напретку по уговору о зајму са Европском банком. За сутра је планирана и ванредна на којој ће се расправљати о повећању плата радницима за Центру за предшколско образовање и васпитање. Након завршетка, планиран је наставак данашње редовне сједнице Скупштине града.
