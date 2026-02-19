Метеоролози упозорили: Вјетар већ прави проблеме у Бањалуци

Аутор:Стеван Лулић
19.02.2026
12:44
Коментари:0
Вјетар који дува у Бањалуци, али и другим дијеловима Српске, почео је да прави проблеме.
Наиме, у близини кружног тока "Штипаљка" срушена су два контејнера.
Један од њих завршио је на саобраћајници па се возачи моле за опрез уколико пролазе овом дионицом.
Републички хидрометеоролошки завод издао је упозорење за велики дио Републике Српске.
Упозорење је издато за четвртак, 19. фебруар, због снажног, олујног вјетра.
Удари вјетра од 50 до 70 километара на сат, очекују се локално у брдско-планинским предјелима у Крајини.
Најснажнији вјетар прогнозира се за Херцеговину гдје би удари могли достизати брзину од 90 километара на сат.
На сјеверу слаб до умјерен ветар уз ударе од 30 до 50 километара на сат.
У ноћи са четвртка на петак на планинама и понегдје у нижим предјелима очекује се киша која ће прећи у сусњежицу и снијег и биће све хладније, а максимална температура ваздуха биће од осам на истоку до 16 степени на сјеверу, у вишим предјелима од шест степени Целзијусових.
У петак, 20. фебруара, биће хладније уз падавине - у нижим предјелима у Крајини и истоку киша ће прелазити у сусњежицу и снијег, на планинама снијег, а на југу ће падати јача киша и пљускови са грмљавином, али ће падавине увече слабити.
Максимална температура ваздуха биће од четири на западу до 12 степени на југу, у вишим предјелима од два степена, а минимална увече од минус три до два, на југу до пет, у вишим предјелима на западу од минус пет степени.
У суботу, 21. фебруара, биће претежно облачно са повременом сусњежицом и слабим снијегом, који ће послије подне престати, а минимална температура ваздуха биће од минус пет до минус један степен, на југу до три, у вишим предјелима на западу од минус седам, док ће максимална бити од три до седам, на југу до 10, а у вишим предјелима од минус један степен.
У недјељу, 22. фебруара, биће промјенљиво облачно уз сунчане периоде и топлије, током дана је могућа пролазна киша, а минимална температура ваздуха биће од минус два до четири, у вишим предјелима од минус четири степена, док ће максимална бити од девет до 14, у вишим предјелима од шест степени.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
