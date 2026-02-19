Logo
Мртва беба пронађена на граници: Ухапшена мајка (17) са Балкана

Извор:

Телеграф

19.02.2026

12:37

Мртва беба пронађена на граници: Ухапшена мајка (17) са Балкана
Фото: Pexels

Почетком године застрашујуће откриће шокирало је цијелу Аустрију - мртво новорођенче пронађено је на граничном прелазу Никелсдорф. Власти су брзо посумњале на злочин, што је потврдила обдукција. Наиме, дјевојчица је преминула од трауматске повреде мозга изазване спољном силом.

Тијело је затим стављено у спортску торбу 18. јануара и остављено поред канте за ђубре на граничном прелазу. Тек неколико сати касније путници су пронашли мртву бебу, а од мајке није било ни трага.

Наука и технологија

Продужите батерију телефона сатима: Ево шта је највише троши

Аустријски медији данас пишу да је случај ријешен. Полиција Бургенланда је у петак саопштила да је ухапсила мајку и троје саучесника у Њемачкој и Румунији. Они ће бити изручени Аустрији, пише Хеуте.

У међувремену, у јавност су испливали детаљи о осумњиченима. Према писању Кроне, мајка мртве бебе има само 17 година. Поред младе мајке из Румуније, вјерује се да су у злочин умијешане још двије жене и мушкарац.

Moskva Kremlj

Свијет

Кремљ: Спорт не треба да буде жртва политике

Полиција у Бургенланду је изјавила да су истраге јавног тужилаштва и полиције још увијек у току и да се одвијају на високом нивоу. Мотив за овај језиви чин остаје нејасан.

