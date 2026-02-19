Мртва беба пронађена на граници: Ухапшена мајка (17) са Балкана

Извор:
Почетком године застрашујуће откриће шокирало је цијелу Аустрију - мртво новорођенче пронађено је на граничном прелазу Никелсдорф. Власти су брзо посумњале на злочин, што је потврдила обдукција. Наиме, дјевојчица је преминула од трауматске повреде мозга изазване спољном силом.
Тијело је затим стављено у спортску торбу 18. јануара и остављено поред канте за ђубре на граничном прелазу. Тек неколико сати касније путници су пронашли мртву бебу, а од мајке није било ни трага.
Аустријски медији данас пишу да је случај ријешен. Полиција Бургенланда је у петак саопштила да је ухапсила мајку и троје саучесника у Њемачкој и Румунији. Они ће бити изручени Аустрији, пише Хеуте.
У међувремену, у јавност су испливали детаљи о осумњиченима. Према писању Кроне, мајка мртве бебе има само 17 година. Поред младе мајке из Румуније, вјерује се да су у злочин умијешане још двије жене и мушкарац.
Полиција у Бургенланду је изјавила да су истраге јавног тужилаштва и полиције још увијек у току и да се одвијају на високом нивоу. Мотив за овај језиви чин остаје нејасан.
