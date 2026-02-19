Будимпешта разматра обуставу извоза струје и гаса Кијеву

Извор:
СРНА
19.02.2026
11:09
Мађарска разматра обуставу извоза електричне енергије и гаса Украјини и предузеће кораке уколико Кијев не настави испоруке сирове нафте цјевоводом "Дружба", изјавио је Гергељ Гуљаш, шеф кабинета премијера Виктора Орбана.
Гуљаш је рекао на конференцији за новинаре да је Влада активирала стратешке резерве нафте, након што је нафтна група МОЛ то затражила у понедјељак, 16. фебруара.
Министар спољних послова Петер Сијарто изјавио је раније да је Мађарска престала да испоручује дизел-гориво Украјини као одговор на уцјену Кијева, који из политичких разлога не наставља транзит руске нафте у Мађарску преко "Дружбе".
Сијарто је оцијенио да Украјина покушава да изазове енергетску кризу у Мађарској и да утиче на изборе који ће бити одржани у априлу.
