Бившег предсједника осудили на доживотну робију

Извор:

АТВ

19.02.2026

08:25

Коментари:

0
Окупљене присталице бившег предсједника
Фото: Танјуг / АП

Бивши предсједник Јужне Кореје Јун Сук Јеол осуђен је на доживотну казну затвора у случају побуне, преноси ББЦ.

Јун Сук Јеол је проглашен кривим за побуну због покушаја увођења војног стања 2024. године, као и за злоупотребу положаја, рекао је судија.

Да подсјетимо, Јунова наредба је трајала само шест сати, али је потресла земљу - паралисала је оно што је остало од владе и коштала његову странку сљедећих избора.

Милорад Додик

Република Српска

Додик поручио сарајевским политичарима: Бањалука неће бити ваше уточиште од бијеса народа

Полиција Јужне Кореје појачала је била мјере безбједности у близини суда уочи прве пресуде Јеолу.

Конвој са Јуном стигао је у суд око 00.50 часова, пренио је Јонхап.

Специјални тужиоци затражили су смртну казну, теретећи га да је проглашењем ратног стања предводио побуну.

Више од 100 његових присталица окупило се испред суда, узвикујући пароле подршке и машући заставама Јужне Кореје и САД, док је око 80 њих одржало цјелоноћни скуп тражећи његово ослобађање.

Крајње десничарске групе, укључујући Унију слободе, најавиле су митинг са око 4.300 учесника у близини судског комплекса.

Доктор

Здравље

Извор коме смо сви изложени повећава ризик од Алцхајмерове болести

Истовремено, грађанске и прогресивне организације, међу њима и група "Кендллајт Акшн", планирале су окупљање око 5.000 људи код станице Сеочо, позивајући на Јунову осуду.

Између присталица и противника размијењене су увреде, али није било физичких сукоба захваљујући појачаном полицијском присуству.

Полиција је мобилисала око 1.000 припадника и поставила аутобусе као баријере око комплекса, док је суд затворио све улазе осим источне капије.

Улазак је био дозвољен само унапријед регистрованим возилима и представницима медија.

(Телеграф)

Južna Koreja

