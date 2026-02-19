Извор коме смо сви изложени повећава ризик од Алцхајмерове болести

Извор:
Особе које су током живота изложене већим нивоима загађења ваздуха имају већи ризик од развоја Алцхајмерове болести, показала је нова студија америчког универзитета Емори
Истичу да загађење ваздуха делује директно на мозак, а не посредно кроз хроничне болести попут хипертензије, можданог удара и депресије, које такође представљају факторе ризика за деменцију.
Како преноси Јуроњуз, најјача повезаност између загађења и Алцхајмерове болести уочена је код особа које су претходно имале мождани удар.
Тим истраживача упоредио је ниво изложености ситним честицама (ПМ2.5) са учесталошћу Алцхајмерове болести и улогом три уобичајене придружене болести.
Ситне честице су посебно опасне јер могу да продру дубоко у плућа и крвоток, а главни извори укључују издувне гасове возила, термоелектрана, индустријске активности, шумске пожаре и сагоревање дрвета или фосилних горива у домаћинствима.
Аутори студије наглашавају да дуготрајна изложеност ситним честицама повећава ризик и од кардиоваскуларних болести, хипертензије и поремећаја менталног здравља.
Истраживање, објављено у часопису "ПЛОС Медицине", анализирало је податке више од 27 милион људи старијих од 65 година.
Свјетска здравствена организација (СЗО) поставила је глобалне циљеве смањења ситних честица до 2030. године, а план за 2025. и 2040. предвиђа смањење смртности изазване загађењем ваздуха за 50 одсто у односу на 2015. годину.
Према подацима СЗО, више од 55 милиона људи широм свијета живи са деменцијом, а Алцхајмерова болест чини до 70 одсто случајева.
У Европи је 2025. године забиљежено око 12,1 милион особа са деменцијом, при чему су жене највише погођене, чинећи око 66 одсто случајева.
