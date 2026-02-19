Да ли ће кафа постати луксуз?

Извор:
Кључни региони у којима се узгаја кафа сваке године доживљавају све више врућих дана изазваних климатским промјенама, што смањује приносе и повећава цијену, наведено је у најновијој студији истраживачке групе "Клајмат сентрал".
Температура изнад 30 степени Целзијуса је "изузетно штетна" за биљке арабике, доминантне сорте која чини око 60-70 одсто глобалне производње, док су "субоптималне" за сорту робуста која махом чини остатак.
Према анализи ове независне истраживачке групе, 25 земаља које производе готово сву кафу на свијету су у периоду од 2021. до 2025. година имале у просјеку 47 дана више врућине која штети кафи.
Пет земаља које чине 75 одсто глобалне производње кафе, Бразил, Вијетнам, Етиопија и Индонезија, имале су високе температуре 57 дана.
Кристина Дал, потпредсједник за науку у групи "Клајмат сентрал", рекла је да климатске промјене представљају озбиљну пријетњу производњи кафе, преноси "Дојче веле".
"Готово свака већа земља произвођач кафе сада доживљава више дана екстремне врућине која може наштетити биљкама кафе, смањити приносе и утицати на квалитет. Временом, ови утицаји могу се проширити са фарми на потрошаче, директно на квалитет и цијену ваше дневне кафе", рекла је она.
Према подацима групе "Клајмат сенцтрал", недавни пораст цијена кафе широм свијета "барем дјелимично" узрокован је екстремним временским условима у регионима у којима се узгаја кафа, а америчке тарифе на увоз из Бразила такође играју улогу.
