Logo
Large banner

Возачи, опрез: Могућа поледица у вишим крајевима

Извор:

АТВ

19.02.2026

07:34

Коментари:

0
Возачи, опрез: Могућа поледица у вишим крајевима
Фото: Unsplash

Саобраћај се у Републици Српској и Федерацији БиХ /ФБиХ/ одвија по сувим и мјестимично влажним коловозима, а због ниских јутарњих температура, могући су наиласци на поледицу у вишим предјелима и преко планинских превоја.

Из Ауто-мото савеза /АМС/ Републике Српске возачима скрећу пажњу и на повећану опасност од одрона на дионицама у усјецима.

Бака Прасе

Сцена

Бака Прасе послао поруку младићу који му је запалио аутомобил

На путевима на којима се изводе санациони радови, обавезно је поштовање привремене сигнализације која регулише саобраћај. Возачима савјетујемо опрезну вожњу, уз обавезно посједовање зимске опреме.

На снази је потпуна обустава саобраћаја за сва возила преко моста на магистралном путу Добро Поље - Миљевина. Алтернативни правац за возила до 3,5 тоне је регионални пут Добро Поље - Јажићи - Јелашица - Миљевина.

У току је санација магистралног пута Рача-Бијељина у рејону Балатуна и Трњака. Саобраћај се одвија успорено са привременим прекидима у трајању од 10 минута.

Измијењен је режим саобраћаја на дионици магистралног пута Ламовита-Ивањска због изградње приступне саобраћајнице за петљу "Омарска", као и на дионици магистралног пута Брод на Дрини /Фоча/-Хум /Шћепан Поље/ због радова.

Милорад Додик

Република Српска

Додик: Без Русије не би било ни борбе за мултиполарни свијет

У току је уређење раздјелног појаса на ауто-путу Бањалука-Градишка и Бањалука-Добој.

Због оштећења моста на магистралном путу Саставци-Устипрача саобраћа се једном саобраћајном траком. Брзина кретања возила ограничена је на 30 километара на час. Преко моста је забрањен саобраћај за возила чија је носивост већа од 30 тона.

Ради постављања расвјете у тунелима Цера три, Строгоник, Хамшил, Грабовица и Оштри врх на магистралном путу Бродар-Вишеград један, као и на дионици магистралног пута Међеђа-Бродар у тунелу Котва два, измијењен је режим саобраћаја.

Измијењен је режим саобраћаја и на магистралним путевима Бродар-Вишеград и Бродар-граница Република Српска - Србија /Рудо један/ због посатављања расвјете у тунелима Соколача, Пасјаци и Трговишта.

У ФБиХ се због изградње букобрана на дионици ауто-пута Сарајево сјевер - Подлугови саобраћа само претицајном траком.

илу-сњежна лавина

Свијет

Једна од најсмртоноснијих лавина: Погинуло осам скијаша, преживјели се заштитили церадама

На магистралном путу Јабланица-Блидиње дозвољен је саобраћај за возила до три и по тоне, док је за возила веће носивости саобраћај и даље обустављен.

На граничним прелазима нема дужих задржавања.

На осталим граничним прелазима задржавања нису дужа од 30 минута.

Из АМС подсјећају да је гранични прелаз Брчко отворен за путничка возила носивости до три и по тоне, а Каракај за све категорије возила.

илу-сњежна лавина

Свијет

Једна од најсмртоноснијих лавина: Погинуло осам скијаша, преживјели се заштитили церадама

На прелазу Шепак забрањен је саобраћај за сва теретна возила.

Подијели:

Тагови :

stanje na putevima

poledica

АМС РС

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Хороскоп за 19. фебруар: Коме су звијезде данас наклоњене?

Занимљивости

Хороскоп за 19. фебруар: Коме су звијезде данас наклоњене?

3 ч

0
Група младића претукла тинејџера палицама

Хроника

Група младића претукла тинејџера палицама

3 ч

0
Трамп предсједава првом сједницом Одбора за мир у Гази

Свијет

Трамп предсједава првом сједницом Одбора за мир у Гази

3 ч

0
Без струје данас остају ове улице

Бања Лука

Без струје данас остају ове улице

3 ч

0

Више из рубрике

Данас славимо Светог Фотија, изговорите ове ријечи

Друштво

Данас славимо Светог Фотија, изговорите ове ријечи

3 ч

0
dijete pada sa žičare na jahorini video

Друштво

Дијете пало са жичаре, ужас на Јахорини

12 ч

0
Страховит призор дочекао Семића у штали: Пси усмртили скоро цијело стадо оваца

Друштво

Страховит призор дочекао Семића у штали: Пси усмртили скоро цијело стадо оваца

13 ч

0
Познато мјесто и вријеме сахране Љиљане Зелен Караџић

Друштво

Познато мјесто и вријеме сахране Љиљане Зелен Караџић

13 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

10

15

Полиција истражује пријетње Јелени Тривић

10

14

Завршена драма у ауто сервису: Власник ријешен да одбрани свој плац на који је стављена хипотека

10

09

Више није боље: Колико новца треба имати на текућем рачуну

10

06

Ирфан Карић предат Тужилаштву: Поред дроге пронађена му и муниција

10

01

Горио погон пелета у Новом Граду

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner