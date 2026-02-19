Једна од најсмртоноснијих лавина: Погинуло осам скијаша, преживјели се заштитили церадама

Извор:
У лавини у планинама Сиера Неваде у Калифорнији погинуло је осам скијаша, а један се сматра несталим, објавиле су власти у сриједу о једној од најсмртноноснијих несрећа те врсте у америчкој историји. Спасиоци су дошли до шестеро преживјелих по снијежној олуји која је у Сиеру посљедњих дана нанијела неколико метара новог снијега.
Лавина се догодила у 11:30 сати код Кастле Пеака у Трукеу у Калифорнији, 15 километара сјеверно од језера Тахое и затрпала групу скијаша.
Преживјели су се заштитили најлонским церадама и са спасиоцима комуницирали радијем и текстуалним порукама. Скијаши су завршавали тродневни излет с водичем. У групи их је било једанаест и били су смјештени у колибама на висини 2.300 метара.
На Сирра Неваду по типичној зими падне више од девет метара снијега, што је чини једним од најсњежнијих мјеста на западној хемисфери. У протеклих десет година, у лавинама у САД је годишње смртно страдало просјечно 27 људи, према подацима Центра за лавине у Колораду.
