Трамп предсједава првом сједницом Одбора за мир у Гази

Извор:
Танјуг
19.02.2026
07:14
Коментари:0
Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трумп предсједаваће данас првом састанку Одбора за мир који ће бити посвећен Гази, пренио је Ројтерс.
Састанак ће бити одржан у згради Института за мир Доналда Џ. Трампа, а очекује се присуство делегација из 47 земаља и Европске уније.
Бања Лука
Без струје данас остају ове улице
Међу учесницима је и Израел, док палестински представници нису позвани.
Трамп би требало да објави да је за фонд за обнову Газе прикупљено пет милијарди долара, укључујући по 1,2 милијарде долара од Уједињене Арапске Емирате и Кувајт.
Очекује се да ће за потпуну обнову бити потребно још више милијарди.
Високи амерички званичници наводе да неколико земаља планира слање хиљада војника у међународне стабилизационе снаге, али да разоружање Хамаса остаје кључна препрека.
Друштво
Данас славимо Светог Фотија, изговорите ове ријечи
На скупу се очекују обраћања државног секретара САД-а Марка Рубија, специјалних изасланика Стива Виткофа и Џареда Кушнера, бившег британског премијера Тонија Блера, као и амбасадора САД при УН Мајка Волца и специјалног представника за Газу Николаја Младенова.
Међу главним изазовима остају успостављање безбједности, обука локалних снага, преговори са Хамасом уз посредовање земаља попут Катара и Турске, као и повећање и дистрибуција хуманитарне помоћи, коју званичници описују као недовољну.
Најновије
Најчитаније
10
15
10
14
10
09
10
06
10
01
Тренутно на програму