Logo
Large banner

Трамп предсједава првом сједницом Одбора за мир у Гази

Извор:

Танјуг

19.02.2026

07:14

Коментари:

0
Трамп предсједава првом сједницом Одбора за мир у Гази
Фото: Tanjug/AP/Evan Vucci

Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трумп предсједаваће данас првом састанку Одбора за мир који ће бити посвећен Гази, пренио је Ројтерс.

Састанак ће бити одржан у згради Института за мир Доналда Џ. Трампа, а очекује се присуство делегација из 47 земаља и Европске уније.

Струја

Бања Лука

Без струје данас остају ове улице

Међу учесницима је и Израел, док палестински представници нису позвани.

Трамп би требало да објави да је за фонд за обнову Газе прикупљено пет милијарди долара, укључујући по 1,2 милијарде долара од Уједињене Арапске Емирате и Кувајт.

Очекује се да ће за потпуну обнову бити потребно још више милијарди.

Високи амерички званичници наводе да неколико земаља планира слање хиљада војника у међународне стабилизационе снаге, али да разоружање Хамаса остаје кључна препрека.

-исус-христ-распеће-црква-05092025

Друштво

Данас славимо Светог Фотија, изговорите ове ријечи

На скупу се очекују обраћања државног секретара САД-а Марка Рубија, специјалних изасланика Стива Виткофа и Џареда Кушнера, бившег британског премијера Тонија Блера, као и амбасадора САД при УН Мајка Волца и специјалног представника за Газу Николаја Младенова.

Међу главним изазовима остају успостављање безбједности, обука локалних снага, преговори са Хамасом уз посредовање земаља попут Катара и Турске, као и повећање и дистрибуција хуманитарне помоћи, коју званичници описују као недовољну.

Подијели:

Тагови :

Доналд Трамп

Одбор за мир

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Беба дијете

Бања Лука

За бебу рођену на Дан Бањалуке 1.000 КМ

3 ч

0
Америчка војска

Свијет

САД повлаче све војнике из Сирије

3 ч

0
bodø/glimt – inter bodo glimt pobijedio inter

Фудбал

Каква сензација Бодо Глимта! Пао је и Интер у Норвешкој

11 ч

0
Синиша Каран

Република Српска

Каран: Распада се дејтонска БиХ, не може опстати нешто што нема легитимитет сва три народа

11 ч

0

Више из рубрике

Америчка војска

Свијет

САД повлаче све војнике из Сирије

3 ч

0
Бијела кућа о прозивкама Зеленског: "Неправедно"

Свијет

Бијела кућа о прозивкама Зеленског: "Неправедно"

11 ч

0
Виктор Орбан и Роберт Фицо

Свијет

Орбан и Фицо се осветили Зеленском због блокаде "Дружбе"

12 ч

1
УСС Абрахам Линколн носач авиона

Свијет

Стигло упутство: Спремите се за рат

12 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

10

15

Полиција истражује пријетње Јелени Тривић

10

14

Завршена драма у ауто сервису: Власник ријешен да одбрани свој плац на који је стављена хипотека

10

09

Више није боље: Колико новца треба имати на текућем рачуну

10

06

Ирфан Карић предат Тужилаштву: Поред дроге пронађена му и муниција

10

01

Горио погон пелета у Новом Граду

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner