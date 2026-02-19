Данас славимо Светог Фотија, изговорите ове ријечи

Извор:
Телеграф
19.02.2026
07:09
Коментари:0
Српска православна црква и њени верници данас прослављају Светог Фотија цариградског и Светог Вукола, епископа смирнског.
Рођен је у Цариграду, од веома знаменитих и богатих родитеља.
Његов отац Сергије био је чувар царског двора и брат светог патријарха Тарасија, који је председавао VII Васељенским сабором. Овој породици, у вријеме цара Теофила, иконоборци су одузели имање, мучили су их и прогнали. Свети Фотије је још од дјетињства жудио монашком животу, али православни цар Михаило, против његове воље, поставио га је за свог првог савјетника и секретара.
Исто тако, мимо његове воље, изабран је и за патријарха цариградског. На једном лажном сабору збачен је са патријаршијског трона, па је враћен и опет збачен. Заштитник цркве од властољубља папског и осталих римских изопачења вјере. За шест дана прошао све чинове од световњака до патријарха.
Свијет
САД повлаче све војнике из Сирије
Светога Фотија са правом називају оцем јединства Цркве јер се управо он борио за очување тога јединства не одступајући од вјере "једном предане светима". Како стоји у Житију Ћириловом од непознатог писца из 9. вијека, византијски цар Михајло Трећи је у договору са тадашњим цариградским патријархом Фотијем одлучио да одговори на молбу моравског кнеза Растислава... Међу Словене је послао ученом свијету тог времена свима знану браћу Константина и Методија.
Свети Фотије се упокојио у Господу 891. године.
Ученик светог Јована Богослова, који га је и посветио за епископа града Смирне. У Смирни је било тада мало крштених. У тами незнабоштва свети Вукол свијетлио је као јасна свијећа. Одликовао се свим врлинама, а нарочито благошћу и кротошћу. Пред смрт своју Вукол је посветио славног Поликарпа себи за наследника у епископству, а он је мирно скончао и отишао ка Господу.
Истина ствари објави те стаду твоме као правило вјере, образац кротости и учитеља уздржања. Због тога си смирењем стекао високе почасти, а сиромаштвом богатства: Оче Вуколе, моли Христа Бога да спасе душе наше, преноси Телеграф.
Друштво
12 ч0
Друштво
13 ч0
Друштво
13 ч0
Друштво
14 ч0
Најновије
Најчитаније
10
15
10
14
10
09
10
06
10
01
Тренутно на програму