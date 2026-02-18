Logo
Каква сензација Бодо Глимта! Пао је и Интер у Норвешкој

Фудбалери Бодо Глимта извели су још једну сензацију и побиједили Интер у оквиру шеснаестине финала Лиге шампиона резултатом 3:1.

Фет је шокирао италијанског великана у 20. минуту меча и донио предност Бодо Глимту. Десетанк минута касније Интер је успио да одговори преко Еспосита и изједначи резултат.

У другом полувремену прилике на обје стране, али предност домаћем тиму поново враћа Јенс Хауге у 61. минуту.

Страсти се нису смириле ни на трибинама ни на терену, а Бодо Глимт повећава предност три минута касније преко Каспера Хога.

Охрабрени фудбалери Бодо Глимта наставили су да пријете из контри, а већину времена при резултати 3:1 сви играчи Бодо Глимта проводили су на својој половини чекајући лоше додавање противника.

Пред Интером је тежак реванш меч који се игра сљедеће седмице у Милану.

Великани ломе зубе на Норвежанима

Није Интер једини који је поломио зубе на Норвежанима. У прошлој утакмици Бодо Глимт је славио против Атлетико Мадрида са 2:1, а меч прије су добили Манчестер сити са 3:1.

Против Борусије Дортмунд су ремизирали, а Јувентус се спасио у посљедњем минуту меча и стигао до побједе од 3:2.

