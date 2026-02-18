Звезда у полуфиналу Купа

Извор:
18.02.2026
Кошаркаши Црвене звезде пласирали су се у полуфинале Купа Радивоја Кораћа, пошто су вечерас у другом четвртфиналу завршног турнира у Нишу савладали Борац из Чачка резултатом 93:77.
Звезда ће у петак у полуфиналу играти против Спартака, који је раније данас побиједио Златибор 89:66.
Звезду се предводили Ебука Изунду са 16, Џордан Нвора са 14, Коди Милер-Мекинтајер са 13 и Урош Плавшић са 12 поена.
Никола Калинић убацио је 11, а Стефан Миљеновић 10 поена.
Код Борца Никола Манојловић убацио је 20, Џош Пјер-Луис 17, а Алекса Ускоковић 15 поена.
У другом полуфиналу састаће се побједници сутрашњих мечева: Мега - ОКК Београд (17.00), Партизан - ФМП (20.00).
