Звезда у полуфиналу Купа

18.02.2026

22:08

Фото: Tanjug / AP / AMIR HAMZAGIĆ

Кошаркаши Црвене звезде пласирали су се у полуфинале Купа Радивоја Кораћа, пошто су вечерас у другом четвртфиналу завршног турнира у Нишу савладали Борац из Чачка резултатом 93:77.

Звезда ће у петак у полуфиналу играти против Спартака, који је раније данас побиједио Златибор 89:66.

Звезду се предводили Ебука Изунду са 16, Џордан Нвора са 14, Коди Милер-Мекинтајер са 13 и Урош Плавшић са 12 поена.

Никола Калинић убацио је 11, а Стефан Миљеновић 10 поена.

Код Борца Никола Манојловић убацио је 20, Џош Пјер-Луис 17, а Алекса Ускоковић 15 поена.

У другом полуфиналу састаће се побједници сутрашњих мечева: Мега - ОКК Београд (17.00), Партизан - ФМП (20.00).

КК Црвена звезда

куп радивоја кораћа

