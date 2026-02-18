Велики обрт у случају Осетковског: Огласио се Мишко Ражнатовић, добре вијести за Партизан

18.02.2026
Много се претходних дана говорило о суспензији кошаркаша Партизана, Дилана Осетковског због допинга, а сада је ипак дошло до великог обрта!
Наиме, менаџер Осетковског, Мишко Ражнатовић се огласио и открио да се суд у Мадриду суспендовао одлуку о суспензији.
By today’s decision of the court in Madrid, an interim measure has been granted suspending the sanction imposed on Dylan Osetkowski, which consisted of a 12-month ban from competing.— Misko4Raznatovic (@MiskoRaznatovic) February 18, 2026
Accordingly, starting tomorrow, Dylan Osetkowski will be eligible to play for KK Partizan.
- Данашњом одлуком суда у Мадриду донијета је привремена мјера којом се суспендује санкција изречена Дилану Осетковском, а која је подразумијевала забрану такмичења у трајању од 12 мјесеци. У складу са том одлуком, Дилан Осетковски ће већ од сутра имати право наступа за КК Партизан - написао је Ражнатовић.
Осетковски суспендован због допинга!
Подсјећања ради, Осетковски је претходно обавијештен о суспензији до краја године, након што је Национална антидопинг организација Шпаније обавијестила Антидопинг агенцију Републике Србије о казни за кошаркаша црно-бијелих.
Након тога се огласио и Партизан, а о томе је у неколико наврата говорио и сам Ражнатовић, да би на крају одлука ипак била суспендована.
