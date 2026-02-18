Logo
Велики обрт у случају Осетковског: Огласио се Мишко Ражнатовић, добре вијести за Партизан

18.02.2026

18:30

Велики обрт у случају Осетковског: Огласио се Мишко Ражнатовић, добре вијести за Партизан
Фото: Tanjug / AP / DEJAN ŽIVANČEVIĆ

Много се претходних дана говорило о суспензији кошаркаша Партизана, Дилана Осетковског због допинга, а сада је ипак дошло до великог обрта!

Наиме, менаџер Осетковског, Мишко Ражнатовић се огласио и открио да се суд у Мадриду суспендовао одлуку о суспензији.

- Данашњом одлуком суда у Мадриду донијета је привремена мјера којом се суспендује санкција изречена Дилану Осетковском, а која је подразумијевала забрану такмичења у трајању од 12 мјесеци. У складу са том одлуком, Дилан Осетковски ће већ од сутра имати право наступа за КК Партизан - написао је Ражнатовић.

Осетковски

Кошарка

Осетковски суспендован због допинга!

Подсјећања ради, Осетковски је претходно обавијештен о суспензији до краја године, након што је Национална антидопинг организација Шпаније обавијестила Антидопинг агенцију Републике Србије о казни за кошаркаша црно-бијелих.

Након тога се огласио и Партизан, а о томе је у неколико наврата говорио и сам Ражнатовић, да би на крају одлука ипак била суспендована.

Дилан Осетковски

КК Партизан

Miško Ražnatović

doping

суспензија

košarkaš

