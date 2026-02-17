Logo
Велико признање за Јокића – НБА играчи рекли своје

Извор:

Б92

17.02.2026

21:48

Велико признање за Јокића – НБА играчи рекли своје
Фото: Tanjug / AP / David Zalubowski

"Атлетик" је анкетирао више од 30 НБА играча у Лос Анђелесу током Ол-стар викенда.

Никола Јокић добио је највише гласова када је у питању анкета о најбољем играчу НБА лиге.

Јокић је био првопласиран (5 поена), Шеј Гилџус-Александер други (3), Лука Дончић и Донован Мичел трећи (2), док је шесторица кошаркаша добило по један поен.

Интересантно нико није гласао за Леброна Џејмса и Стефа Карија.

јокић прес

Кошарка

Јокић је објаснио Америци ко је Свети Ђорђе

Јокић, који ове сезоне у просјеку биљежи трипл-дабл (28,7 поена, 12,3 скока, 10,7 асистенција), однио је превагу у гласању.

"Морам да кажем да је то Никола Јокић. Шта све ради, колико значи за тим, бројке које постиже и колико лако постиже поене", рекао је Норман Пауел.

"Доминира толико дуго и оно што ради сваке вечери је импресивно", рекао је Џејлен Џонсон.

Анкета је садржала још понека питања, а као главни проблем НБА лиге означене су повреде.

Што се тиче тога ко има најбољи подкаст, победу је однио Џеф Тиг.

Никола Јокић

НБА

Ol star

