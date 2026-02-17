Велико признање за Јокића – НБА играчи рекли своје

Извор:
"Атлетик" је анкетирао више од 30 НБА играча у Лос Анђелесу током Ол-стар викенда.
Никола Јокић добио је највише гласова када је у питању анкета о најбољем играчу НБА лиге.
Јокић је био првопласиран (5 поена), Шеј Гилџус-Александер други (3), Лука Дончић и Донован Мичел трећи (2), док је шесторица кошаркаша добило по један поен.
Интересантно нико није гласао за Леброна Џејмса и Стефа Карија.
Кошарка
Јокић је објаснио Америци ко је Свети Ђорђе
Јокић, који ове сезоне у просјеку биљежи трипл-дабл (28,7 поена, 12,3 скока, 10,7 асистенција), однио је превагу у гласању.
"Морам да кажем да је то Никола Јокић. Шта све ради, колико значи за тим, бројке које постиже и колико лако постиже поене", рекао је Норман Пауел.
"Доминира толико дуго и оно што ради сваке вечери је импресивно", рекао је Џејлен Џонсон.
Анкета је садржала још понека питања, а као главни проблем НБА лиге означене су повреде.
Што се тиче тога ко има најбољи подкаст, победу је однио Џеф Тиг.
The Athletic polled NBA players on who is the best player in the league— Fullcourtpass (@Fullcourtpass) February 17, 2026
1. Nikola Jokic
2. Shai Gilgeous-Alexander
3. Luka Doncic
4. Donovan Mitchell
(https://t.co/3tSElL48cs) pic.twitter.com/geO3hJhGvX
