Уникс славио у Лакташима

АТВ

17.02.2026

21:27

0
Фото: АТВ

Кошаркаши Игокее поражени су од Уникса резултатом 88:72 у оквиру петог кола групне фазе Винлајн Баскет купа.

Тренер Игокее Ненад Стефановић распоредио је минутажу играчима за завршницу Купа БиХ идућег викенда па вечерас на терен нису истрчали капитен Драган Милосављевић, Марко Јеремић и Амад Рори.

“Мислим да нас је лоше отварање утакмице коштало вечерас. Осим у првој четвртини били смо конкурентни што показује и статистика. Они су показали свој квалитет гдје су четири Американца дала 72 од 88 поена. Јасно је да се ради и о јако добрим играчима. Ми смо имали три циља данас. Да будемо конкурентни, успјели смо да равномјерно распоредимо минутажу играчима, да неки играчи добију више минута, као што је Мићо Миловановић са 20. Он је 2008. годиште, добио је прилику и показао да може да нам помогне. Трећа ствар је била да распоредимо минуте што мислим да смо урадили. Што се тиче Купа очекује нас Борац у петак. Они су јако добар противник, спремићемо се као за Црвену звезду и идемо на побједу”, рекао је тренер Игокее Ненад Стефановић.

Игокеу је предводио Нејт Пјер Луис са 17 поена, двоцифрени су били Новак Мусић са 12 и Џејвон Бес са 10 поена. Млади Мићо Миловановић постигао је осам поена.

С друге стране, Уникс је оправдао улогу фаворита. Најефикаснији био је Парис Ли са 22 поена, један мање убацио је Тај Бруер.

КК Игокеа

