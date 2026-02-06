Игокеа против Крке за Топ-8 Аба лиге

Извор:
06.02.2026
Последње коло прве фазе такмичења у АБА лиги даће нам коначан одговор које екипе ће се пласирати у четвртфинале. И док је у групи Б све већ познато, па су даље прошли Будућност, Цедевита Олимпија, Црвена звезда и Босна, у групи А Игокеа и Борац из Чачка боре се за последњу карту у Топ-8.
Пласман су већ обезбиједили Дубаи, Партизан и Клуж. Игосе побједа против Крке у Новом Месту сигурно води даље. У супротном зависе од резултата утакмице Борца и Клужа.
"Невезано за резултат у Чачку наша жеља је да овај први дио завршимо побједом из много разлога. Први и основни је да наградимо себе за један добар рад и труд који смо уложили током претходних мечева. Други да би побједом имали у ТОП8 фази могућност и за седмом позицијом", поручио је тренер Игокее Ненад Стефановић.
У Игокеи хвале противника. Историја међусобних мечева упозорава да Крка, поготово на домаћем терену, зна да буде неугодан противник.
"Очекује нас јако тежак меч у Новом Месту. Противник је јако незгодан на свом терену. Мислим да морамо да држимо фокус свих 40 минута и да покушамо да остваримо јако битну побједу за нас и да подигнемо форму за наставк сезоне", изјавио је Александар Лазић.
Утакмица Крка - Игокеа игра се у недељу у 17 часова. Дан раније Борац дочекује Клуж.
