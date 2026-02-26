Харис Џиновић о односу са Наташом Алимпић: Једном сам је видио..

Извор:
Телеграф
26.02.2026
20:05
Пјевач Харис Џиновић сумирао је утиске о протеклом периоду и говорио о породици, колегама и темама које су узбуркале јавност.
Пјевач је отворено говорио о одлуци своје кћерке да живот настави ван Србије, тачније у Шпанији. У разговору се осврнуо и на наводе млађе колегинице Наташа Алимпић, која у јавности често коментарише њихов однос.
"Добро сам, прошла година је била успјешна за мене, ова година је почела онако, није баш најбоље."
Посебну пажњу привукла је вијест да му се кћерка одселила у Шпанију.
"Поднио сам то као и сви родитељи који имају кћерке које имају 22, 23 године. Кћерке одлазе од куће, или се удају или студирају, то је сасвим нормално", рекао је пјевач.
О потенцијалном зету није желео да говори.
"Зета не знам и нећу да дајем никакве информације о породичним стварима", поручио је јасно.
На питање ко му је највећа подршка у каријери, Харис је имао одговор који се разликује од уобичајених изјава.
"Дају колеге подршку наравно, и подржавају се међусобно, али сам сада отишао мало даље. Могуће је да влада сујета, љубомора међу пјевачима, има тога међу људима, као и у свим осталим браншама.
Пјевач је открио да ли је на својој кожи искусио ту врсту љубоморе.
"Можда некад негдје, али ја се не обазирем на то."
Говорећи о инциденту који је затекао регион, када је бачена бомба на кућу Здравко Чолић, Харис је открио да ли су се чули.
"Нисам се чуо, ми се ријетко чујемо. Не чачкам по томе, с обзиром да има разних спекулација везано за то. Немам информацију ко, шта, како, ради чега. Не знам ни ја, а не бих подијелио ни са медијима, јер су то ствари врло тешке и тешко се подносе у животу, тако да се не бих с тим играо", рекао је, па додао:
"Нисам се нашао у таквој ситуацији, нико ми није бацио бомбу на кућу."
Споменуо је и колегиницу Наташу Алимпић, која је причала да се виђала са њим.
"Ту сам дјевојку, Наташу, једном видео. У шта је она уфурана ја стварно не знам. Каже да смо се виђали два мјесеца? Колико сам се са вама новинарима виђао, толико сам и са њом", истакао је, па открио да нема нову изабраницу.
Говорећи о годишњици смрти Саша Поповић, пјевач није крио тугу.
"Жао ми је што је рано преминуо. Требао је још да живи, да ствара, да ради. Био је најбољи у свом послу. Отишао је, а није требао да оде. Био је у зрелим годинама. Тешко је", истакао је он, преноси Телеграф.
