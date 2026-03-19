Трамп: Јапан ће преузети одговорност у рату са Ираном, за разлику од НАТО

Извор:
Танјуг
19.03.2026
18:39
Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да не намјерава да шаље још америчких трупа у регион Блиског истока, као и да очекује да ће Јапан преузети одговорност у америчком рату са Ираном, "за разлику од НАТО".
- Не, не шаљем трупе нигдје. А и да шаљем, сигурно вам не бих рекао - рекао је Трамп, одговарајући на питања новинара на заједничкој конференцији за новинаре са јапанском премијерком Санае Такаичи у Овалном кабинету, преноси Си-Ен-Ен.
Трамп је казао да је, иако су цијене нафте порасле након америчких и израелских напада на Иран, "заправо мислио да ће бројке бити горе" и да је, прије него што је одлучио да нападне Иран, знао да ће "цијене нафте порасти, а економија ће мало пасти".
- Мислио сам да ће бити горе, заправо много горе. Није лоше и ускоро ће бити готово - рекао је Трамп.
Додао је да вјерује да ће Јапан "преузети одговорност" у америчко-израелском рату у Ирану, "за разлику од НАТО".
Амерички предјседник је за сукоб у Ирану рекао да је то "излет" који ће "ускоро бити завршен".
- Њихова морнарица је нестала, њихово ваздухопловство је нестало, њихова противваздушна опрема је нестала, летимо гдје год желимо, њихово вођство је нестало. Морао сам да направим овај мали излет и урадим нешто што ниједан други предсједник није имао храбрости да уради - истакао је Трамп.
