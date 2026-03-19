Драгана Мирковић обара све рекорде на америчкој турнеји

19.03.2026
18:34
Регинална музичка звијезда Драгана Мирковић тренутно борави на великој америчкој турнеји на којој већ на самом почетку обара рекорде посјећености и потврђује статус једне од највољенијих пјевачица на овим просторима.
Публика широм САД-а са одушевљењем дочекује фолк царицу, а прва два наступа протекла су у знаку распродатих сала и сјајне атмосфере, уз хорско пјевање њених највећих хитова.
Након успешног старта турнеје, Драгана је стигла у Њујорк, гдје је очекује нови спектакл заказан за 20. март, а интересовање за овај концерт је огромно.
Ово је само дио велике турнеје, јер ће Драгана након наступа у Њујорку одржати још шест концерата широм Америке, настављајући низ успјеха и сусрета са публиком која је годинама вјерно прати.
(ГрандТВ)
