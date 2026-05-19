19.05.2026 13:29

Конте се одрекао осам милиона и затвара причу с Наполијем

Антонио Конте напустиће Наполи на крају сезоне, након што је клуб освојио само Суперкуп Италије.

Италијански медији пишу да су двије стране већ седмицама разговарале о растанку, а тренер је још током зиме показивао жељу да оде.

Власник Аурелио Де Лаурентис успио га је наговорити да заврши сезону, али не и да одради уговор до краја.

Конте се, према истим наводима, одрекао осам милиона евра плате како би се пријатељски разишао с клубом.

Његова посљедња утакмица на клупи Наполија биће против Удинезеа, када ће имати прилику опростити се од навијача.

Као могућа наредна дестинација спомиње се репрезентација Италије, након одласка Ђенара Гатуза, али није искључено ни да Конте узме годину паузе јер се осјећа исцрпљено послије двије сезоне у Напуљу.

