Сарајкићу 40 година затвора за убиство на Вилсоновом шеталишту

Кантонални суд у Сарајеву поновo је изрекао казну од 40 година затвора Нихаду Сарајкићу за убиство Анела Крше на Вилсоновом шеталишту.
Подсјећамо, Сарајкић је и ранијом пресудом Кантоналног суда осуђен на 40 година затвора, а онда је Врховни суд ФБиХ поништио ту казну, пише Аваз.
Убиство се десило 10. јуна 2024. на Вилсоновом шеталишту усред дана.
Сарајкић је кобног дана испалио 16 хитаца према Крши, од којих га је погодило 15. Он је према ранијим наводима Тужилаштва Кантона Сарајево, физички задао ударце Крши, ударивши га три пута ногом у пређелу главе и лица.
Такође, према наводима Тужилаштва, жртва је била жива у вријеме наношења повреда. Сарајкић је имао искуства у руковању с оружјем, с обзиром на то да је прије извршења кривичног дјела посјећивао стрељане, а раније је наведено и да је трговао оружјем.
