Сутра сунчано и топло, слаба киша само понегдје

19.05.2026 14:38

Фото: Pexel/ Tuğba

У Републици Српској и Федерацији БиХ /ФБиХ/ сутра ће бити сунчано и топло вријеме, а слаба киша или краткотрајан пљусак могући су само понегд‌је на сјеверу и истоку.

Јутро ће бити ведро и свјеже, а локално око ријека и по котлинама је могућа магла, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Минимална температура ваздуха биће од седам до 12, у вишим пред‌јелима од три степена, а највиша дневна од 21 до 26, у вишим пред‌јелима од 15 степени Целзијусових.

Током дана дуваће слаб вјетар, на истоку и југу умјерен сјеверних смјерова, а увече у свим пред‌јелима појачан сјеверни.

Према подацима Федералног хидрометеоролошког завода, данас преовлдава умјерено до претежно облачно вријеме, а нешто сунчаније је на југу и истоку, преноси Срна

Температура ваздуха измјерена у 14.00 часова: Бјелашница три, Чемерно 14, Соколац и Хан Пијесак 15, Дринић и Кнежево 16, Гацко 17, Билећа, Мркоњић Град, Нови Град и Сребреница 20, Требиње, Зворник, Приједор, Рибник и Србац 21, Бањалука, Бијељина и Вишеград 22, Добој 23, Рудо 24 и Мостар 27 степени Целзијусових.

