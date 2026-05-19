Полиција упозорила грађане на онлајн преваре: Хакери краду новац и личне податке

19.05.2026 15:27

Фото: Pexels

Одјељење за борбу против компјутерског криминала Федералне управе полиције /ФУП/ упозорава грађане и правна лица да су у порасту софистициране онлајн преваре, којим се наноси финансијска штета и краду лични подаци.

Из ФУП-а су навели да су најчешћи и најопаснији облици превара компромитовање пословних мејлова, гдје су мета компаније које врше уплате у иностранству.

Хакери пресрећу имејл комуникацију, креирају лажне адресе које се разликују у само једном слову од оригиналних, те шаљу обавјештење о промјени жиро рачуна.

Опасне су и преваре са лажним инвестицијама и криптозамке у којима хакери користе агресивни маркетинг, обећавајући загарантовану добит од 100 одсто или више у кратком року.

У овом случају, креирају се професионалне веб-странице које приказују фиктивни раст новца, а када жртва покуша да повуче средства, траже се додатне уплате за порезе или провизије док се рачун потпуно не испразни.

Преваранти кориштењем вјештачке интелигенције клонирају глас блиских особа или надређених у фирми, тако да жртва добија позив или гласовну поруку у којој јој директор или члан породице хитно тражи уплату новца због несреће или пословне прилике. Глас је идентичан оригиналу.

Ту су још и лажне поруке о истицању лозинке или безбједносном проблему на банковном рачуну, масовне поруке о пакетима на чекању или дуговањима за комуналне услуге са злонамјерним линковима, те преваре на огласима.

Из ФУП-а су истакли да грађани никада не треба да уступају ЦВЦ/ЦВВ број картице /три цифре на полеђини/, нити кодове које добију путем СМС-а од банке, те да детаљно провјеравају домен пошиљалаца, као и да сумњају у хитност.

ФУП апелује на све грађане да у случају сумње на покушај преваре или уколико су већ постали жртва, одмах прекину сваку комуникацију са починиоцима и случај пријаве најближој полицијској станици.

(СРНА)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

