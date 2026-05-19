"Крњић тражи да се ФБиХ врате дугови, а оно што се дугује Српској да виси"

19.05.2026 13:58

Министар финансија и трезора у Савјету министара БиХ Срђан Амиџић каже да Зијад Крњић жели да Република Српска врати дугове ФБиХ, а дугови ФБиХ према Републици Српској га не занимају.

"Можете ли ви прихватити чињеницу, ФБиХ Републици Српској шест или седам година дугује 30 милиона КМ са припадајућим каматама. Нико се не чеше по глави да се тај дуг врати. Није ни Зијад Крњић дошао и рекао нећу више долазити на сједнице док ФБиХ не врати те паре. То је пресудио Суд БиХ. С друге стране, госпођа Зора Видовић каже: нећу ићи у поравнања док ми не вратите 30 милиона. Да ја измирујем ваше обавезе, а ви не измирујете наше. Када се измире то што се дугује Републици Српској тог момента ћемо испребијати све дугове. Госпођа Видовић не бјежи од тога да се плати, али идеја Зијада Крњића је да се плати оно што се дугује ФБиХ, а оно што се дугује Републици Српској да виси", каже министар финансија и трезора у Савјету министара БиХ Срђан Амиџић.

Он поручује да Крњић истинско зло и да једноставно тражи разлог да не отвори нови гранични прела.

"Он тражи разлог, човјек је истинско зло. Нека наведе иједан примјер када је у питању било који Граничници прелаз из ФБиХ да је било ко из Републике Српске зауставио отварање тог прелаза. Или да је рекла министарка Видовић, ако нам не вратите 30 милиона нећемо уложити новац да се обнови Гранични прелаз Изачић. Хвала Зијаду Крњићу што је још једном показао шта би било са Србима када би у ФБиХ одлучивали о њему", каже Амиџић.

